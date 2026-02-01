Социалисти от Добричко се въздържат от предложения за лидер на БСП

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Социалистите в Добричко, които проведоха събрания в основните партийни организации, трябваше да направят предложения за председател на БСП и за водач на листата на БСП за предстоящите парламентарни избори.

Седмица преди конгреса на партията картината по общини е различна, а и не е предвидено заседание на Областния съвет на БСП преди конгреса. На събрания социалистите в община Балчик са предложили за председател Габриел Вълков, председател на Младежкото обединение, и Крум Зарков.

„На общинска конференция на БСП решихме предложението да е за Крум Зарков", каза председателят на БСП-Балчик, Николай Колев.

„Няма номинации за председател на БСП и за водач на листата от проведените събрания", съобщи председателят на общинската организация на БСП в община Добричка Живко Желев.

„Има достатъчно номинации за председател, делегатите от общината ще решават на място на конгреса, ако такава точка се гласува в дневния ред", добави той.

"Пленумът на БСП в Добрич прецени да предложи на основните партийните организации да преценяват на място за номинации за председател, тъй като в момента партията има действащ председател, той не е подал оставка. Ситуацията е неясна, според нас. Делегатите на конгреса от Добрич на място ще преценяват за кого да гласуват", каза председателят на БСП-Добрич, Стоян Люцканов.

Има някои организации в Добрич с номинации – има за Атанас Зафиров, повече са за Крум Зарков, съобщиха от социалисти.