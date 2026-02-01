ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Нотингам" взе вратар от "Сити"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22204240 www.24chasa.bg

Социалисти от Добричко се въздържат от предложения за лидер на БСП

Дияна Райнова

2512

Социалистите в Добричко, които проведоха събрания в основните партийни организации, трябваше да направят предложения за председател на БСП и за водач на листата на БСП за предстоящите парламентарни избори.

Седмица преди конгреса на партията картината по общини е различна, а и не е предвидено заседание на Областния съвет на БСП преди конгреса. На събрания социалистите в община Балчик са предложили за председател Габриел Вълков, председател на Младежкото обединение, и Крум Зарков.

„На общинска конференция на БСП решихме предложението да е за Крум Зарков", каза председателят на БСП-Балчик, Николай Колев.

„Няма номинации за председател на БСП и за водач на листата от проведените събрания", съобщи председателят на общинската организация на БСП в община Добричка Живко Желев.

„Има достатъчно номинации за председател, делегатите от общината ще решават на място на конгреса, ако такава точка се гласува в дневния ред", добави той.

"Пленумът на БСП в Добрич прецени да предложи на основните партийните организации да преценяват на място за номинации за председател, тъй като в момента партията има действащ председател, той не е подал оставка. Ситуацията е неясна, според нас. Делегатите на конгреса от Добрич на място ще преценяват за кого да гласуват", каза председателят на БСП-Добрич, Стоян Люцканов.

Има някои организации в Добрич с номинации – има за Атанас Зафиров, повече са за Крум Зарков, съобщиха от социалисти.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)