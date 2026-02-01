И съветници в Павликени се обявиха срещу кариера в село Балван, кметът на Търново ще обжалва

Общинският съвет в Павликени прие декларация срещу добива на варовици край село Балван. В документа общинските съветници изразяват категоричното си несъгласие и възражение срещу реализацията на инвестицията на "Мингемар" ЕООД, като подчертават, че тя представлява въпрос от висок обществен интерес заради реалната опасност от замърсяване на околната среда и влошаване на качеството на живот на жителите на околните населени места, сред които и село Мусина, община Павликени.

В декларацията се настоява компетентните органи да се съобразяват с позицията на гражданите и местната власт при вземането на решения по подобни казуси с дългосрочни екологични и социални последици, съобщиха от групата "За Павликени".

По време на дебатите бе припомнено, че именно активната позиция на местната гражданска общност е допринесла за решаването на екологичния проблем, свързан със завода за горене на отпадъци на Вълка в село Върбовка.

Въпреки протестите на търновци, и местните хора, и отрицателното становище на общината, на Експертен екологичен съвет , проведен на 21 януари 2025 г., беше дадена „зелена светлина" за реализацията на кариерата за варовици край село Балван. Впоследствие директорът на РИОСВ – Велико Търново инж. Станислав Станчев издаде положително решение за експлоатацията на на кариерата.

Благоевградската фирма "Мингемар" иска да добие 1,354 милиона кубически метра варовици от кариерата до великотърновското село при евентуално решение от Министерския съвет за 35-годишна концесия на находището.

На последната сесия на Великотърновския общински съвет съветниците единодушно възложиха на кмета Даниел Панов да обжалва решението. Очаква се казусът да бъде отнесен до съда.