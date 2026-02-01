Наказаха бракониери, застреляли глигани по време на забрана за лов

Общата ловно-рибарска дружина от селата Горна Бешовица и Цаконица в община Мездра получи наказание от 6 месеца забрана за отстрел на дивеч.

До него се стигна след проверка на Изпълнителната агенция по горите в района на Държавното горско стопанство в Мездра. Там на 17 януари бе установен случай на незаконен лов на диви свине. Инспекцията бе извършена след подаден анонимен сигнал за бракониерски лов в землището на село Цаконица.

На място служители на ИАГ установили група от шест лица, които деряли отстреляните два глигана. След като забелязали проверяващите, нарушителите се опитали да избягат с джиповете си, като не реагирали на светлинния и звуков сигнал на колата с екипа на ИАГ, а по-късно потрошили служебния автомобил.

След намесата на полицията в Мездра, по време на проверката един от бракониерите проявил агресия срещу служителите на ИАГ. Представено било разрешително за групов лов на фазани за същият ден. По това време обаче ловът на глигани бил забранен. Полицаите задържали ловците в ареста , а после било образувано досъдебно производство по случая. Един от тях е задържан в рамките на 6 месеца за втори път за подобно деяние.

След свикване на комисията по ловно стопанство на проведеното заседание с пълно мнозинство е взето решение за налагане на забрана за ползване на дивеч в района на ловно-рибарска дружина „Горна Бешовица – Цаконица" за срок от 6 месеца. Ако в рамките на този срок не е приключило досъдебното производство и не излязло решение по случая, забраната се удължава с още шест месеца.

Бившият затворник Димитър Йотов от Мездра е бил водач на бракониерите, нападнала горски служители и полицаи в горите на село Цаконица, установи разследването. В гората той бил с двама свои братовчеди от Горна Бешовица и други ловци от дружинката.

45-годишният мъж бе обвинен от прокуратурата и осъден на 6 години затвор заради убийството на 8-годишния внук на бившият депутат Тома Томов. Случаят е януари 2021 г. когато 8-годишния син на Йотов неволна застреля с пушка на баща си своя връстник. Родителите на момчето се опитаха да прикрият убийството и това предизвика огромно възмущение в обществото. Димитър Йотов бе пуснат на свобода за добро поведение зад решетките след като излежа 3 години от присъдата си.