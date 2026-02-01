Те идват от Камерун и Кот д'Ивоар и спасяват София от боклука

Луи от Камерун, който е ММА боец, губи родителите си като дете и се грижи сам за петте си братя, идва в България заради политическите проблеми в страната му

Никема Амиду от Кот д'Ивоар бяга заради терористите, след като убиват приятеля му, а при нападението той губи зъбите си

Луи от Камерун и Никема от Кот д'Ивоар идват в София и започват да се грижат за боклука. След снимка в социалните мрежи те стават изключително популярни.

"Имахме някои проблеми в Камерун, които ни накараха да дойдем в страната. Ние пристигнахме в България, но нямахме намерение да останем тук, но така Господ реши, защото намерихме работа и установихме живота си тук", сподели Луи пред Светослав Иванов в предаването 120 минути по bTV.

Той напуска Камерун заради политически проблеми.

"Има напрежение и недоволство на обществото към сегашните управляващи. И полицията, и военните не позволяват на хората мирно да протестират срещу събитията в момента. Има хора, които дори губят живота си. Не е лесно да се живее там заради политическите проблеми", допълва Луи.

Луи е професионален боксьор - ММА боец. Прякорът му е Лъва, но детството му никак не е лесно.

"Моето детство не беше лесно, защото много рано загубих родителите си. Когато бях на 13 г. моята майка почина, а баща ми почина малко по-късно. Също така трябва да се грижа за малките си братя, трябваше да се боря за всички възможни средства, за да се грижа за тях. Ние сме 6 деца. Беше много трудно дори да ходя на училище", посочва Луи.

Заради това, че е професионален боксьор става и бодигард и пази сигурността на дисидент, който бил срещу политиката на правителството.

А Никема Амиду е роден в Кот д'Ивоар, но е живял и в Буркина Фасо. Там работи като шофьор, но заради терористични групировки е много трудно да си върши работата. "Имаше сериозна опасност за нашия живот. Дори един от моите приятели изгуби живота си. Бяхме 7 човека в конвой, когато стреляха по нас и повечето загинаха. Аз също бях нападнат и загубих зъбите си. Това се случи в Буркина Фасо. След това пристигнахме в Турция и ми казаха, че ще ми дадат виза, за да пристигна в Европа. Оттам успях да стигна до София. И тогава срещнахме тази добра жена от Столична община, която ни помогна да се устроим", обяснява той.

"Тази жена ни даде работа. В началото не беше лесно. Имаше проблем с езика и дори да търсехме работа не ни даваха заради езика. Тази жена ни даде възможност. Може би щяхме да тръгнем за друга страна, ако не се случи така", допълва Луи.

Никема споделя, че се адаптират и се опитват да научат малко български, макар че им е доста трудно.

Двамата твърдят, че работата им харесва и благодарят на българите за топлия прием.

Мечтаят да съберат пари, за да помогнат на близките си вкъщи.