Панихида и минута мълчание пред Кръст-паметника на жертвите на комунистическия режим в Добрич

С панихида почетоха паметта на жертвите на комунистическия режим в Добрич на Кръст-паметника, поставен на мястото, където са погребани 18-те осъдени със смъртни присъди.На възпоменателна плоча са изписани 18 имена на добруджанци с произнесени и изпълнени смъртни присъди от Народния съд. На възпоминанието цветя и минута мълчание поднесоха народният представител Ертен Анисова, председателят на Общинския съвет на Добрич Красимир Николов, общински съветници, представители на коалициите „ГЕРБ-СДС" и „Демократична България", членове на граждански организации, граждани.Панихида отслужи отец Велико от храм „Св. Троица",като изчете 18-те имена. „Това е ден на памет за отишлите си преди нас без време, които са били водачи на народа. Нека помним делата им", каза свещеникът.

„От състав на Народния съд в Добрич са осъдени 86 души от област Добрич на различни години затвор, издадените смъртни присъди са 18. Това са служели на полицията, на администрацията, интелектуалци и др.", уточнява писателят-изследовател Георги Казанджиев, автор на книгата „Народният съд – град Добрич". Той припомня, че е написал книгата на основата на пълни копия на заседанията на Народния съд. Смъртните присъди са изпълнени в Добрич на 8 март. Съдът в Добрич заседава от 1 до 8 март 1945 г., добавя Казанджиев.