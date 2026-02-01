Нови следи лъсват за разстрела на Нотариуса

Удължават разследването за покушението срещу Мартин Божанов

Мотивите за престъплението са лобистките схеми на жертвата, поръчителят не е искал да бъде завлечен от ликвидирания

Нови следи лъсват за убийството на Мартин Божанов-Нотариуса, който на този ден преди 2 години бе застрелян пред дома му в тузарския затворен комплекс "Глория палас" в столицата.

Зад поръчковия разстрел стои човек, който е бил в лобистките схеми на Нотариуса и е искал да не бъде завлечен, ако мишената на разстрела реши да си отвори устата, за да си спаси кожата.

Това разбра "България Днес" от свои източници, които са запознати с действията по разследването. Макар и бавно, то очевидно и упорито напредва, като по данни дори има подозрения кой стои зад мократа поръчка. Източниците споделят, че срокът на разследването е удължен с няколко месеца.

МВР и прокуратурата са изправени пред изключително сложна задача, но не и невъзможна за решаване. Те много трудно ще докажат, че личността, за когото смятат, че е поръчител Нотариуса да бъде ликвидиран, наистина стои зад покушението. Една от причините е, че прекият извършител на разстрела потъва вдън земя, след като си е "свършил работата". Той най-вероятно е от бившите съветски републики и е бил изключително добре подготвен - знаел е къде има камери, как да ги избегне, как да не остави нито една улика - ДНК, косъм, отпечатък и др. Разследващите смятат, че той е напуснал страната в същия ден, в който е ликвидирал Мартин Божанов.

Това най-вероятно е причината разследването да бъде удължено, но източниците твърдят, че нищо не може да бъде доказано, ако самият убиец не бъде заловен и не изпее кой го е наел. Разследването категорично пази в тайна кого подозират за поръчителството, но казват, че човекът не е случаен и е познат в широк кръг най-малко по име.

Очевидно разследването върви добре - поне напредва и се вижда светлина в тунела, въпреки че убийството на Нотариуса е единственото неразкрито от 2024 г. насам. От тогава до сега има 56 умишлени убийства и само това на Мартин Божанов остава неразкрито, но все пак то е извършено от професионален килър.

Към момента обществото продължава да чака отговори за това, докъде се е простирала лобистката дейност на Нотариуса в съдебната система. Не е и ясно кои магистрати, съдии и политици са ходили в клуба на Божанов - SS клуб. Ясно е, че е ликвидиран заради влиянието си върху съдебната система от човек, който му е помагач да я върши, но не е ясно колко надълбоко са се простирали връзките на жертвата.

Комисията, която нищеше именно това, все още не е излязла с официално становище относно това какво е открила - кои магистрати са помагали на Божанов Нотариуса и кого той е "държал в джоба" с компромати. От комисията са длъжни да оповестят резултата, но това все още не се е случило.

Почти веднага след убийството на Нотариуса се разбра, че той е бил контролиран със специални разузнавателни средства 3 месеца преди убийството му. Освен че телефоните на Божанов са били подслушвани, той е бил и проследяван. По време на самото убийство той не е бил следен - нямал е "опашка", както се казва. Оправданието бе, че по принцип "обектите" не се следят непрекъснато.

Не е известно дали СРС-тата са се превърнали във веществени доказателства и по делото, което Софийската градска прокуратурата води срещу Божанов от пролетта на 2023 г. То е образувано по станалата вече прословута справка от ГДБОП за Нотариуса и се води за организирана престъпна група за имотни измами и пране на пари и влияние в съдебната система. Точно по това дело тогавашният зам. градски прокурор Иво Илиев обяви, че Божанов е бил напът да се превърне в обвиняем, но после бе убит.

Версия от чужбина

За убийството на Нотариуса има и други версии, които се проверяват, но те издишат след новите разкрития. Смятат се, че поръчката може да е направена от чужбина. За момента няма дори заподозрени, нито от коя държава е убиецът на Нотариуса, нито как е направена поръчката. Водещата версия по неофициална информация е, че Нотариуса е ликвидиран заради схемите, които е въртял в съдебната ни система и е помагал на бандити да се отърват от обвинителни актове, наказателно преследване или им е асистирал да излязат от ареста.

Повече по темата четете тук.