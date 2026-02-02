Как Върбовка надви Вълка, за да не се внасят и горят по 1100 тона боклук на ден

Повече от 20 хиляди жители на 5 общини се вдигнаха срещу завода за производство на каменна вата и изгарянето на отпадъци, рекламиран като първи проект по Зелената сделка

Върховният административен съд (ВАС) окончателно спря инвестиционното намерение на "Петрургия" да направи в кариерите до павликенското село Върбовка инсинератор за изгаряне на 1100 тона гориво от битови отпадъци на денонощие. Енергията от него трябваше да захранва завод за каменна вата.

Срещу него обаче се вдигнаха жителите от пет общини - Велико Търново, Павликени, Сухиндол, Севлиево и Левски, като 20 хил. души се включиха в подписка.

ВАС се произнесе на 27 януари 2026 г. - 4 години след първите протести срещу намерението на инвеститора да вдигне завода. За съдебното решение първи съобщиха от групата "Ти решаваш" на страницата си във фейсбук.

"Спечелихме! Справедливостта възтържествува! Делото срещу "Петрургия" ООД завърши с победа за хората, за Павликени, за бъдещето ни. Животът,

здравето и природата ни са по-важни от всеки инвестиционен интерес",

се казва в публикацията.

Компанията "Петрургия", собственост на бизнесмена Румен Гайтански-Вълка, преди повече от 4 г. внесе инвестиционно предложение за мащабен индустриален комплекс край находище "Върбовка" в едноименното село. Проектът предвиждаше логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, както и прилежащ сграден фонд и площадки. "Петрургия" разполага с Бизнесменът Румен Гайтански

35-годишна концесия за добив на базалт в района

В началото местната власт подкрепи инвестицията, но граждански и екоорганизации настръхнаха и в града назря напрежение. Навръх Йордановден през 2022-а се проведе обществено обсъждане в сградата на общината. Тогава представителят на инвеститора Тодор Тодоров обясни, че това е първия проект в България от кръговата икономика и Зелената сделка на Европа.

Представлява интегриран завод за производство на минерална вата от 3 линии, които работят на принципа на електрически пещи, в които се стопява базалтът. Капацитетът на производство трябваше да е 112 хил. тона вата годишно, а за него са нужни 40 мегавата на час електричество, което ще се осигурява от тец, който изгаря модифицирано гориво от отпадъци.

"420 млн. евро е стойността на инвестицията, ще се финансира с помощта на два от екофондовете на Европейската инвестиционна банка. Инсталациите са австрийски. Този проект спестява на България 420 хил. т въглеродни емисии на година. Притежава патент за производството на минерална вата, което за първи път в света е изцяло въглеродонеутрално", увери тогава Тодоров. Подчерта, че има предвидени всички степени на очистване на въздуха, както и филтри за вода. ТОДОР ТОДОРОВ

"Концесията е дадена през 2012 г., но самите проучвания датират от 2009 г. - дълъг и труден процес, струващ немалко средства до този етап. Проектът беше представен пред общинския съвет. Аз не виждам нищо нередно в него. Смятаме, че представената технология няма да създаде проблем. Разбирам, че цялото общество е много чувствително, отдавам го на недоверието към институциите - че няма да има кой да контролира.

Затова бих приветствал да чуя какви допълнителни мерки да се въведат и всички да са спокойни. Първостепенна наша задача е опазването на околната среда, както и живота и здравето на нашите съграждани", защити първоначално инвестицията кметът на Павликени Емануил Манолов. И обясни, че след направена екооценка следва комплексно разрешително и мониторинг при старта на завода с подаване на данни към екоминистерството.

"Целта на този инвестиционен проект не е да преработва камъни, а да изгаря отпадъци. Абсолютно безумие", реагираха обаче хората в залата.

Инсинераторът е тихомълком сложен в общ проект

за завод за каменна вата и представен само като енергоизточник.

Други скочиха, че че проблемът на доклада за въздействие върху околната среда е в това, което не е написано в него, защото ловко се опитва да заобиколи "слона в средата на стаята", а именно достатъчно ясна информация как горенето на боклук ще се отрази на здравето на живеещите наоколо и ще засегне ли необратимо въздуха, водата и почвите в района. На 6 януари 2022 г. в Павликени се проведе обществено обсъждане на проекта. СНИМКИ: АРХИВ

"По проект съоръжението трябва да бъде с

капацитет над 2 пъти по-голям от отменения проект в София

за изгаряне на отпадъци. Това означава ежедневно изгаряне на около 1100 тона отпадъци, доставяни от цялата страна", предупреждаваха от организация "За Земята". Според екоактивистите има и риск от внос на отпадъци, които да се използват за производство на ток за нуждите на завода за каменна вата.

Така общественото обсъждане не успокои, а втвърди притесненията на местните. След масови протести кметът Манолов оттегли подкрепата си и на Експертния екологичен съвет през април 2023 г. гласува против проекта, докато под прозорците на екоинспекцията пак имаше митинг.

"През цялото време слушам гласа на хората. Разбрах аргументите ви, следя развитието на подписката. Разбрах притесненията от свръхголемия капацитет на инсталацията за изгаряне на RDF, както и тези за замърсяване на въздуха, водите и почвите", написа той във фейсбук.

В крайна сметка Екпертният съвет не подкрепи инвестиционното намерение. От "Петрургия" обжалваха, съдът подкрепи инвеститора.

Последваха нови дела, заведени от РИОСВ, граждански и екосдружения

От окончателното съдебно решение на ВАС от 27 януари т.г. става ясно, че опасенията не са били без основание. Министерството на здравеопазването е посочило, че реализацията на проекта е криела реален риск за здравето на хората. Отчетен е и риск от замърсяване на подпочвените води в

район, който през летните месеци редовно е подложен на воден режим

В инвестиционното предложение е било заявено, че необходимата вода ще се осигурява чрез събиране на дъждовни води въпреки данните за намалели валежи през последните години - обстоятелство, което инвеститорът не е оспорил в хода на делото.

3-членният състав на ВАС с председател Георги Георгиев потвърди решението на Административния съд - София-област. Така "Петрургия" окончателно загуби делото и ще плаща съдебни разноски в размер на 633,15 евро, както и още 1022,58 евро на гражданското сдружение "Ти решаваш".

Върху компанията има и наложен

запор от Софийската градска прокуратура от 2024 г.

Обезпечителната мярка е по наказателното дело срещу Румен Гайтански, че подбудил издирвания бивш шеф на ББР Стоян Мавродиев да му отпусне близо 150 млн. лв. кредит.