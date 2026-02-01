ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Пловдив вече е бяла приказка, продължава да трупа, а температурата пада (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1224
Междублоковите пространства в Пловдив побеляха в неделния следобед. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Типична зимна вечер – само за кисело зеле със свинско и червено вино, говореха си съседи, докато разхождаха кучетата

Навсякъде в Пловдив и областта пейзажът e зимен, а снегът продължава да вали. За часове междублоковите пространства и дървета побеляха.

Деца се радват на февруарския сняг, а собственици на домашни любимци са ги извели да припкат по белите поляни. Все още снежната покривка в Пловдив е много тънка. Температурите обаче от 1 градуса следобед вече са паднали на 0. Вечерта ще стегне още и утре сутринта ще има лед, тъй като прогнозата е за минус 2 градуса, а през деня живакът в термометъра няма да мине нулата. Очакванията са валежите от сняг да продължат и в понеделник.

"Типична зимна вечер ни очаква. Само за кисело зеле със свинско и червено вино", говореха си съседи, докато разхождаха кучетата.

Все още снежната покривка в Пловдив е много тънка.
Все още снежната покривка в Пловдив е много тънка. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Междублоковите пространства в Пловдив побеляха в неделния следобед.
Все още снежната покривка в Пловдив е много тънка.

