В Пловдив вече е бяла приказка, продължава да трупа, а температурата пада (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Типична зимна вечер – само за кисело зеле със свинско и червено вино, говореха си съседи, докато разхождаха кучетата

Навсякъде в Пловдив и областта пейзажът e зимен, а снегът продължава да вали. За часове междублоковите пространства и дървета побеляха.

Деца се радват на февруарския сняг, а собственици на домашни любимци са ги извели да припкат по белите поляни. Все още снежната покривка в Пловдив е много тънка. Температурите обаче от 1 градуса следобед вече са паднали на 0. Вечерта ще стегне още и утре сутринта ще има лед, тъй като прогнозата е за минус 2 градуса, а през деня живакът в термометъра няма да мине нулата. Очакванията са валежите от сняг да продължат и в понеделник.

"Типична зимна вечер ни очаква. Само за кисело зеле със свинско и червено вино", говореха си съседи, докато разхождаха кучетата.