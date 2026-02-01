ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Юнайтед" с инфарктен успех за 3-а поредна победа ...

Времето София -2° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22204887 www.24chasa.bg

Явор Божанков: Не е воден разговор с ДБ дали да съм в листите им

3284
Явор Божанков КАДЪР: NOVA

"Още такъв разговор не е воден". Така депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков отговори на въпрос по Нова тв ще бъде ли част от листите на "Демократична България". Въпреки това той уточни, че вече е станал част от тази общност. Там ми е сърцето, там са ми приятелите, не само колеги, каза още той. Явор Божанков все пак обясни, че не е бил член на "Промяната", за да е разменна монета.

За себе си мога да кажа едно - човек, ако не е в листи, не умира физически. Ако участвам в изборите, ще работя за нашата коалиция. Ако не участвам в изборите като кандидат - ще гласувам за нашата коалиция. Аз друг път пред България не виждам, освен европейския и демократичния. И друго представителство на демократично мислещите хора в България не виждам, освен нашата коалиция. Това заяви пред NOVA Явор Божанков от ПП-ДБ. 

"Когато съм имал критика към ръководства, към конституционните промени, към сглобката, начина, по който е направена, аз съм изразил моята критика тогава, когато е бил моментът, не когато е замирисало на избори. Не, няма за какво да ми бъдат сърдити, защото днес България използва единната европейска валута и аз смятам, че дадох своя принос това да е факт", каза още той. 

Божанков посочи, че вижда Румен Радев като стратегическа заплаха пред България. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Явор Божанков КАДЪР: NOVA

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)