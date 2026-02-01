Общо 37 снегопочистващи машини почистват пътищата в област Стара Загора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 37 снегопочистващи машини работят в момента за почистване на пътните артерии в област Стара Загора. Това съобщи дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) – Стара Загора, предаде БТА.

На прохода Шипка в област Стара Загора вали сняг, пътищата са заснежени и се обработват, на терен са три снегорина, видимостта е намалена до 100 метра, а температурата е минус три градуса.

На другия старопланински проход в областта – Хаинбоаз, също вали сняг, пътят е заснежен и обработен, видимостта е добра и също се почиства от три машини, а температурата е минус един градус.

На автомагистралите „Тракия“ и „Марица“ в старозагорско е облачно и също вали сняг. На автомагистрала „Тракия“ температурата е от нула до един градус, а на терен са шест машини. На автомагистрала „Марица“ има слаб снеговалеж, мокра настилка и добра видимост, а температурата е плюс един градус и работят две машини.

Няма данни за закъсали автомобили или паднали дървета, които да затрудняват движението.

От ОПУ призовават шофьорите да тръгват подготвени на път и да бъдат внимателни при управление на превозните средства.

