4-ата група антарктици за сезона, начело с проф. Пимпирев, бяха посрещнати с питка и мед на о. Ливингстън

Четвъртата група антарктици за сезона, начело с ръководителя на българските антарктически експедиции проф. Христо Пимпирев, бяха посрещнати с питка и мед на българската база "Св. Климент Охридски" на о. Ливингстън, съобщи БТА.

Групата бе транспортирана от българския научноизследователски кораб "Св. Св. Кирил и Методий" с лодки.

В групата са ръководителят на българските антарктически експедиции проф. Христо Пимпирев, флотилен адмирал Боян Медникаров и кап. I ранг проф. Мирослав Цветков, както и учените доц. Стоян Георгиев от Геологическия институт към БАН, гл. ас. д-р Снежана Русинова-Видева от Института по микробиология към БАН, гл. ас. д-р Гергана Георгиева от Физическия факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и проф. Емил Станев от Германия. В българската антарктическа експедиция тази година се включват и гръцките учени Дионисия Ригату от Атинския университет и Елени Китину от Института по океанография към Гръцкия център за морски изследвания.

В групата са и специалният кореспондент на БТА Симона-Алекс Михалева, журналистът Живко Константинов, журналистът Мария Чернева, операторът Анна Андреева, биотехникът Кирил Кандиларов и писателят Васил Попов.

Групата отпътува от София на 24 януари.

След отварянето на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън в средата на месец ноември, започна същинската работа на 34-тата научна експедиция. В района на Южния залив на остров Ливингстън международният екип от учени, с помощта на логистичния екип от експедицията, събира проби по няколко научни проекта.

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан.

При настоящата полярна експедиция и четвъртото плаване с научноизследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий" ще стъпим и на Антарктическия полуостров, каза на 7 ноември във Варна проф. Христо Пимпирев при изпращането на НИК 421 на новото плаване.