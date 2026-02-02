Трима остават отговорни от парасейлинга, убил малкия Иван в Несебър, може би ще имат нови обвинения

Адвокат настоява да се изследва здравината на опън на колана, придържал детето при фаталния полет

Прокуратурата: Стремим се да приключим делото по-бързо

Трима остават отговорни от парасейлинга, убил 8-годишния Иван Данев в Несебър на 18 август миналото лято.

Това са първоначално задържаните за трагедията, а след това пуснати под парична гаранция Христо Раев, капитан на плавателния съд, морякът Камен Тенев и касиерът във фирмата "Венис марина" Петко Стефанов. Разследването в прокуратурата е пред приключване и скоро се чака внасяне на обвинителния акт, установи проверка на "24 часа".

Не се оправдават първоначалните очаквания, че може да има още обвиняеми

– например управителя или собственика на фирмата, стопанисваща атракцията "Венис марина". Което пък означава, че почернените родители никога няма да могат да търсят обезщетение от фирмата, а само от нейните трима работници, коментират юристи.

Напълно логично е при такъв инцидент да се търси отговорност от управителя на фирмата. Защо това не се прави?, пита адвокат Радослав Николов, защитник на Петко Стефанов, назначен във фирмата като касиер.

Според прокуратурата обаче той е бил основният човек, който се е занимавал с парасейлинга - отговарял за администриране, подбор на работници, годността на съоръженията. Но според защитата на Стефанов липсва правен регламент, въз основа на който назначеният по договор за касиер да е длъжен да извършва контрол на дейността.

Негласно всички го възприемали като отговорник на водната база, защото той препоръчвал работници,

създавал организацията в базата, но длъжностната му характеристика била касиер

Стефанов бил сред първите, които влизат в морето да извадят детето и да му окажат първа помощ, допълва вторият му адвокат Петър Димитров.

По случая има прехвърляне на вина. Трябва да се види кой на кого какви права и задължения е делегирал. Нужно е да се видят длъжностните им характеристики - кой за какво е бил назначен. Работниците обраха цялата плява. А държавата трябва да носи отговорност, защото не е имало никакъв контрол над тези атракциони. Трябвало е да има инструктор, а такъв не е имало, посочва адвокат Ваня Радиева, която представлява капитана Христо Раев. Той пък се водел общ работник във фирмата, твърди адвокатката.

Да бъде назначена експертиза, която да изследва здравината на опън на остатъка от колана, придържал 8-годишния Иван по време на фаталния полет, ще иска адвокат Благой Потеров, защитник на моряка Камен Тенев. Именно

45-годишният служител е поставил предпазните колани на детето

Иван загуби живота си минути след старта на парасейлинга, падайки в морето от 50 метра височина пред очите на майка си, която е била с него във въздуха.

Едно подобно изследване ще покаже до каква степен коланът издържа на опън и съпоставяйки го с теглото на детето, ще даде яснота дали причината е в него, или се крие някъде другаде, коментира адвокат Потеров. Той ще направи искането си, след като бъдат предявени материалите по делото на неговия подзащитен.

Цялото седло - т.нар. сбруя на парашута, на детето е било прокъсано и видимо компрометирано и в негодно състояние. Не само двата колана, накъсани са били и затягащият колан, и облегалката, заявява прокурор Кремена Стефанова в Бургаския апелативен съд по време на едно от делата за мерките за неотклонение на тримата обвиняеми.

Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев пък увери репортер на "24 часа", че по делото се работи интензивно, като усилията са разследването да приключи в максимално кратък срок. Запознати припомнят, че делото се наблюдава и от надзорен прокурор от София.

Пет месеца след нелепата смърт на 8-годишния Иван от Разлог се заговори за нови обвинения срещу Христо Раев, Камен Тенев и Петко Стефанов. Към момента те са обвинени в причиняване на смърт поради немарливост при нарушение на правилата за безопасност. За това престъпление законът предвижда от 1 до 6 г. затвор. Но точно тук идва парадоксът - че към момента на фаталния инцидент с парасейлинга на практика такива правила за безопасност реално липсват.

Няма правила, които да са нарушени, и нарушението да е в причинна връзка с резултата,

смята адвокат Потеров, изтъквайки липсата на регламентация на парасейлинга като дейност към момента на инцидента. Това е основният му мотив, както и на колегите му Радослав Николов, Петър Димитров и Ваня Радиева да настояват за преквалифициране на обвиненията в "причиняване на смърт по непредпазливост".

Дали обвиненията ще бъдат променени в хода на досъдебното производство, ще реши прокуратурата, но ако те останат в първоначалния им вид, преквалифициране може да има и по време на съдебното следствие – т.е. когато започне същинският съдебен процес, обясняват юристи. И допълват, че ако това стане и съдът наложи наказание до 3 г. затвор, е

възможно да бъде постановена и условна присъда,

ако са налице и останалите предпоставки за това.

В случай че съдът определи наказание в размер на предвидения в закона максимум - до 5 г. затвор, то ще бъде постановено ефективно изтърпяване на наказанието. А ако подсъдимите признаят изцяло фактите в обвинителния акт и се съгласят да не се събират доказателства, може да се приложи съкратено съдебно следствие, при което наказанието се намалява с 1/3.

След ужасяващия инцидент, погубил 8-годишното дете, става ясно, че към онзи момент нито една институция в България не отговаря за изправността на парашутите, които се използват за популярната по морето атракция. Проверка на "24 часа" установява, че нормативната уредба допуска административен контрол само върху лодката и правоспособността на водача. Но за поддръжката на парашута задължение има само и единствено собственикът на атракциона.

"Венис марина", която е наемател на водната база на плажа в Несебър, е собственост на Стефани Симеонова, дъщеря на застреляния преди 9 г. бизнесмен Веселин Стоименов – Весо Дебелия. Името му се свързва с ВИС-2, а според посветени той е бил човекът, поел бизнеса на групировката след убийството на Георги Илиев в Слънчев бряг. След смъртта на Стоименов фирмите му са наследени от съпругата му Стефка Стоименова, а тя впоследствие прехвърля бизнеса на дъщеря си Стефани.

Към момента на инцидента с Иван Данев управител на "Венис марина" е Иван Лещарски.

Смъртта на 8-годишното дете от Разлог, както и други инциденти с рискови атракциони доведоха до промени в законопроекта за общите изисквания за безопасност. Те бяха гласувани окончателно от НС с пълно мнозинство в края на миналата седмица.

Въвежда се задължителна регистрация на доставчиците в публичен електронен регистър

към Министерството на туризма, а всяко съоръжение, оборудване и екипировка ще трябва да имат собствен паспорт, в който да се вписват извършените прегледи, ремонти и модификации.

Новите правила включват ежедневен технически контрол на съоръженията, оборудването и екипировката, както и задължението за осигуряване на инструкции. Контролът по прилагането ще се осъществява от акредитирани органи за проверка и от компетентните държавни и местни органи - Комисията за защита на потребителите, Изпълнителна агенция "Морска администрация", Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" и кметовете на общини. Според бургаския депутат Андрей Рунчев подобен законопроект е трябвало да бъде приет много по-рано.

"Подобни атракциони са свързани с висока опасност, но често отговорността се размива и трудно се доказва вината на тези, които отдават такъв вид забавления", признава депутатът. А транспортният министър в оставка Гроздан Караджов уверява, че благодарение на законовите промени идното лято българските плажове и курорти ще бъдат по-сигурни.

Майката на загиналото момченце: Нямам информация за разследването

"Нямам никаква информация как се развива разследването, затова и нищо не мога да кажа. Нека, когато има повече яснота, тогава да коментираме", каза майката Мария Данева пред наш репортер. Родителите на малкия Иван - Мария Данева и Мирослав Делинов

Досега никой от фирмата не е потърсил родителите, за да изрази съболезнования или пък съжаление за трагедията в чисто човешки план.

Адвокатът на родителите Трифон Грудев също отказа какъвто и да е коментар.

"Не мога да разгласявам информация по досъдебното производство и няма да коментирам. Когато приключи следствието и информацията по обвинителния акт стане публична, тогава ще говорим", категоричен бе адвокат Грудев.