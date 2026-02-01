ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина Инко Бургелов

1536
Инко Бургелов КАДЪР: Фейсбук/Maria Burgelova

Починал е предприемачът Инко Бургелов. Това съобщи дъщеря му Мария Бургелова във фейсбук.

Поклонението ще бъде във вторник, 03.02.2026, 13:00 часа в обредния дом на Новия Гробищен Парк, Димитровград.

"Аз лично загубих бащата, който ми показа, че няма ограничения за мечтите и ми даде криле.

Той беше причината да имаме и аз и брат ми най - прекрасното детство.

Отгледана съм по планините и моретата заради него, пак заради него карам ски от три годишна. Той ме научи да си събирам багажа за по - малко от 15 минутки, да спя в палатки, да катеря планини, да плавам с лодки и да излизам извън зоната си на комфорт.

Ще ни липсва безкрайно", пише още Бургелова. 

Публикувахте от Maria Burgelova в Неделя, 1 февруари 2026 г.
