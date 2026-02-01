ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две самоубийства и останки от крайници в София за ...

Атанас Атанасов: С гражданина Румен Радев сме политически съперници

Атанас Атанасов Кадър: БНТ

В лицето на гражданина Румен Радев имаме много сериозен конкурент. Бих казал нещо повече дори - политически съперници сме. Това каза лидерът на ДСБ, част от коалицията ПП-ДБ, Атанас Атанасов по Би Ти Ви. 

Той припомни, че абсолютно основателно поставил въпроса за импийчмънт на Радев като президент по повод решението за отказ от предоставянето на военно-техническа помощ на Украйна. Не намираме никакви основания за сътрудничество с Радев и с това, което ще се строи зад него. Доста ясно се вижда неговата ориентация, каза още той.

Атанас Атанасов обърна внимание, че Румен Радев говорил за борба с олигархията и неравенствата. Да, неравенствата са проблем на България, но те са продукт на олигархията. С коя олигархия ще се бори Румен Радев, попита лидерът на ДБС. 

Атанас Атанасов Кадър: БНТ

