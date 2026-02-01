Братовчед на Нотариуса: Мартин имаше сантимент към Хитлер, затова клубът му се казваше SS

Мартин Божанов - Нотариуса е имал сантимент към Хитлер и затова клубът му се е казвал SS. Това разкри пред Нова тв Александър Михов, първи братовчед на Божанов.

"Много неща се коментират прекалено увеличено, както и по конкретния клуб - SS клуб, че функционирал до края. Той не функционира от 2017 година. Тогава той даже 2016 г. го продаде. Клубът затвори и оттам насетне няма никаква дейност. И още повече да се акцентира, че в този клуб е било сборище на адвокати или съдии. В никакъв случай не мога да кажа, че е имало такова сборище на такива личности. В моментите, в които съм бил там, не съм разпознал нито един път магистрати или някой служител на съдебните образи. Винаги са били млади лица - на моята възраст и малко по-големи от мен, в приятелска компания. И е било място за събития и нищо повече", допълни той.

"Хитлер имаше наимеонование на нещо, което беше сходно с SS", посочи Михов.

"Човек на думата, много държеше на принципите и човек на отношенията. Много държеше да бъдат точни и ясни отношенията. Педантичен в много отношения. Много винаги изпипваше детайлите. Обичаше да се радва на живота. С пълната му свобода", така Михов описа Божанов.

"С него израснахме заедно. Той няма братя и сестри, но с времето така се възприе, че аз станах негов брат, както и той мой. Той живееше при баба ни преди години като по-малък. И детството ми е минало покрай него. Допоследно бяхме близки. Не сме имали никога бизнес отношения, разграничавахме ги тези неща винаги. Винаги в моя живот съм подхождал и самостоятелни дейности съм имал, които да не бъдат обект на отношения помежду ни. Както и той", разказа първият братовчед на Нотариуса пред NOVA.

"Винаги е имал търговска дейност около себе си. В по-младежките си години имаше кафе. Да речем кафе в "Люлин". Впоследствие пак е имал друг търговски обект, имаше заведение, ресторант в "Дружба". Още едно кафе, което беше в "Лозенец" дълги години. Имаше и търговски дейности, често сменяше автомобилите. Препродаваше, купуваше други коли, имоти. Той към датата, когато настъпи самото убийство имаше два търговски обекта - пекарна и магазин за хранителни стоки. И двата затвориха", разказа още той.

"Чувал съм във времето, че има прякор. Знаете, че с изминалите години всеки един човек е имал някакъв вид псевдоним, като нарицателно. Това, че по този начин е използван този псевдоним за него не означава, че е бил. И не е и бил", категоричен бе Михов.

"Защо толкова много години не е било доказано, ако е било така? Защо не са били доказани тези неща, ако са така? Това са 20 години назад във времето, за това време се сменят доста правителства, доста министри, доста политически състави. Ако е било така защо някой не е взел отношение? И защо някой не е констатирал това нещо преди да се случи убийството му, а след убийството му се случват какви ли не неща и се цитира името му и се свързва с какви ли не ситуации, а човека го няма тук да каже дали е така или не", каза Михов за твърденията, че Божанов е бил лобист в съдебната система или е извършвал имотни измами.

По повод аудиозаписите, за които Бакалова твърди, че са с гласа на Божанов, Александър Михов заяви, че в тях не е чул конкретно да се назовават суми. Той постави под съмнение и обстоятелствата около телефоните, от които е осъществявана комуникацията, като призова за официални справки.

На въпрос имал ли е добри контакти Нотариуса в съдебната система Михов отговори така:

"Не. Не мога да кажа никакви, но ако е имал добри контакти и такова влияние, с каквото се изказва в момента в публичното пространство, надали щеше да ходи така като един обикновен гражданин".

Братовчедът на Нотариуса бе категоричен, че Мартин Божанов не е извършвал престъпления.

Александър Михов разказа за деня на убийството, когато е получил обаждане от съпругата на Божанов. „В главата ми кънтяха думите 'простреляха Мартин'. До последно си мислех, че е ранен, докато не го видях", сподели той. По думите му начинът на извършване на убийството сочи, че то е било поръчково.

Две години по-късно, според Михов, няма реален напредък по разследването. „Нищо не се случва. По-важно беше да се правят обиски, отколкото да се търси извършителят", заяви той и изрази съмнение, че истината ще излезе наяве.