Сигнал за бомба в НДК

6108
НДК в София. СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Сигнал за бомба в НДК е получен в 17,10 ч, потвърдиха от СДВР за "24 часа". 

Оттам уточниха, че няма намерени забранени вещи и предмети. Също така хората не са евакуирани, всичко е спокойно.

Служителите на полицията действали, както е по процедура.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

НДК в София. СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

