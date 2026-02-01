"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сигнал за бомба в НДК е получен в 17,10 ч, потвърдиха от СДВР за "24 часа".

Оттам уточниха, че няма намерени забранени вещи и предмети. Също така хората не са евакуирани, всичко е спокойно.

Служителите на полицията действали, както е по процедура.