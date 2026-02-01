45-те минути с Радев: Врагът бди, но той е готов да дели властта според тежестта след изборите (Обзор)

Не сложи червени линии, включително за ГЕРБ

Излъга за договора с "Боташ", брани Копринкови повтори, че Крим е руски,избухнаха критиците му

В идейния бульон да сформираме нещо работещо, устойчиво правителство ще е първа крачка напред, "преведе" близкият му Иво Христов

Име за проекта още не било утвърдено

Какво ни каза Румен Радев в първото си интервю след напускането на президентския пост? 45-те минути, в които той и водещият на “Панорама” Бойко Василев бяха на живо в ефира на БНТ в петъчната вечер, вдигнаха буйна вълна в социалните мрежи. Политици, анализатори и будни граждани сякаш опитаха да запълнят липсата на повече яснота, която се очакваше да внесе Радев - как ще се казва проектът му, за какво и с кого ще се бори в новото си амплоа на политически лидер.

Но все пак във и между редовете прочитът на това интервю вади новина не за една, а за 3 коалиции, макар имагинерни.

Първо, Радев ще стъпи на коалиция от други партии, за да се яви на изборите, а своя собствена ще направи след тях. Не ги посочи, защото “врагът” бди. И разказа: Олигархията бърза да запази всяко едно име, което се завърти в пространството за партия. “Нашата България” веднага бе запазено. Опитват се с административни мерки да пречат на това. Не мога да ви дам никакви детайли. Призовавам хората да имат готовност.

“Не знам за момента да има утвърдено име, опонентите се заблудиха за “Нашата България” и побързаха да го регистрират”, потвърди в неделя също пред БНТ бившият шеф на кабинета му Иво Христов.

За друг сочен за пръв негов съратник пък говори самият Радев в “Панорама” - Николай Копринков. Видимо се ядоса на въпроса на водещия може ли да му има вяра. Защо ми казвате, че не трябва да му вярвам?! Какъв е проблемът? Около него се завъртя един мит. Ако имам доказателства за нарушения на закона от своя екип, ще се освободя, реагира Радев.

Това бе и единственото споменато от него име. Не искал да назове хора, “защото знаете как действат опонентите ни - с цялата сила на институциите, които владеят”. Но от цялата страна напирали и е “сложен е подборът”. Радев дори допусна, че

ще му внедряват хора, за да компрометират проекта

Втората хипотетична коалиция, за която доскорошният държавен глава съобщи, е за съставяне на правителство.

Нямам мания за спасител и не са ми присъщи месиански идеи, не искам еднолична власт, каза той и увери: ще говоря с всеки, “който иска България да е силна и конкурентна, да има правосъдие, да вземе участие в разграждането на този олигархичен модел”. Но за коалицията ще каже, когато види кой и с каква тежест влиза в 52-ия парламент.

Реално не изключи от нея ГЕРБ, попитан как ще се търси мнозинство от 160 депутати за ВСС. С което даде да се разбере, че има нагласа и за трета “коалиция” - за реформите, които обещава.

Не постави червени линии,

не заклейми Бойко Борисов, дори Делян Пеевски.

“Чест прави на Радев, че не очерта червени линии”, обощи Иво Христов. Той се отнася уважително с всички, в парламента трябва да се възстанови добрият тон, обясни той и даде пример: “Лозунгът “Кой не скача, е дебел” е простотия, не политика”.

Нека в “идейния бульон” се роди нещо работещо, защото понякога работят леви, понякога десни решения, продължи с “превода” Христов (впрочем той е чудесен преводач от френски).

Да сформираме устойчиво правителство, ако не друго - ще е крачка напред, заяви още той. И заключи за тв изявата на патрона си: “Враговете на президента го бият по казаното, което означава, че е уцелил в десетката”.

Едни са разочаровани, че политикът Радев избегна всеки конкретен отговор, други го хвалят. Той отново обяви Крим за руски и че Украйна не е трябвало да се съпротивлява, че влизането ни в еврозоната е постигнато с лъжа, а сам излъга за договора с “Боташ” - това пък бяха най-силните обвинения.

Според международното право Крим е украински, но реалността показва, че е руски, бяха думите на Радев. За еврото цитира големия му критик Джоузеф Стиглиц. За “Боташ” настоя, че “ще заработи”, а причината да се сключи договорът, по който България губи 1 млн. на ден, била, че редовният кабинет “отряза за една нощ “Газпром”. Истината е, че Москва спря за една нощ газа на България, но преди служебното правителство на Радев да подпише с турската компания, вече имаше други доставки.

Посвети ефирно време на това да сочи достойнствата на унгарския президент Виктор Орбан, но не спомена позициите на ЕС за Путин, отношенията с Тръмп и пр. Открои заслуги на Орбан за българската енергетика и как не наложил вето на френското предложение за Северна Македония. Това наведе на очаквания, че Радев се прицелва в неговия (гео)политически стил.

Освен протестиращи, които искаха да задават въпроси на Радев, пред БНТ след предаването го чакаха и симпатизанти. СНИМКА: Велислав Николов

Дава за пример икономиките на Русия, Китай и САЩ

Още една изява на Румен Радев дава насоки накъде гледа с проекта си. По време на Софийския икономически форум, на който за пръв път се появи публично след оставката си като президент (и преди участието в “Панорама”), той даде за пример като икономики, които се развиват добре, тези на Китай, САЩ и Русия.

В речта си на събитието миналата седмица заяви, че в момента евтината енергия, труд и капитал вече са недостъпни за Европа. Стабилността вече не идва от системата, а от умението на страните да се адаптират, разсъждава той. Затова големият въпрос към европейските лидери бил дали ще предприемат “решителни мерки” за защита на конкурентоспособността и дали ще спрат деиндустриализацията. “Ще се водят ли от идеологически дивиденти, или от икономически ползи, така както правят САЩ, Китай, Русия и други вече големи регионални играчи с амбиция за световни сили”, запита Радев.

Лидерите на ЕС вече “започват да осъзнават, че стратегията за мир чрез сила спрямо Русия е все по-откъсната от действителността”, твърди той.

Европа е в икономически упадък, политическа нестабилност и демографски разпад, обяви още Радев пред форума. Една от препоръките му за справяне с това била “да погледнем с по-голям реализъм към войната в Украйна и към Русия”.

“Европа се превърна в заложник на собствената си амбиция за морално лидерство в свят без правила, където дневният ред се определя от САЩ, Китай и Русия”, допълни той.