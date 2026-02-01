ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две самоубийства и останки от крайници в София за ...

Времето София -2° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22205628 www.24chasa.bg

Верижна катастрофа между 7 коли и почистващ снега трактор на прохода Превала

2992
КАДЪР: Фейсбук/Ангел Спасов

Движението през прохода Превала беше затруднено за около 90 минути заради верижна катастрофа между почистващ снега трактор и седем автомобила, съобщи заместник-областният управител на Смолян Андриян Петров, информира БТА.

По думите му, движението през засегнатия участък вече се възстановява.

На мястото на инцидента има екипи на полицията, които изясняват как е възникнала катастрофата. Участвалият в сблъсъка трактор не е на снегопочистващата фирма, а обработва пътния достъп на хотелите в района. Пострадали при катастрофата няма, каза Петров.

КАДЪР: Фейсбук/Ангел Спасов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)