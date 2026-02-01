Верижна катастрофа между 7 коли и почистващ снега трактор на прохода Превала

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението през прохода Превала беше затруднено за около 90 минути заради верижна катастрофа между почистващ снега трактор и седем автомобила, съобщи заместник-областният управител на Смолян Андриян Петров, информира БТА.

По думите му, движението през засегнатия участък вече се възстановява.

На мястото на инцидента има екипи на полицията, които изясняват как е възникнала катастрофата. Участвалият в сблъсъка трактор не е на снегопочистващата фирма, а обработва пътния достъп на хотелите в района. Пострадали при катастрофата няма, каза Петров.