Две самоубийства и останки от крайници в София за ден

Две самоубийства и останки от човешки крайници белязаха неделния ден в София. Първо в Северния парк били открити части от труп, но до момента не е ясно от какво и кога е починал човекът. Малко след това в кв. "Орландовци" е намерено безжизненото тяло на млад мъж. Той бил открит от родителите си. Предполага се, че сам е сложил край на живота си.

Пак по версията самоубийство работи полицията и за трагичната смърт на жена, която пада от 12-ия етаж на блок в жк "Толстой". Не е изключено трагедията да се е случила и по невнимание. И по трите случая засега подробности няма.