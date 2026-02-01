Васил Терзиев: Свободата е висша ценност, демокрацията изисква кураж

„Преди време децата ми ми зададоха въпрос, който кара всеки възрастен да се замисли – как трябва да мислим за връзката между миналото, настоящето и бъдещето", сподели кметът на София Васил Терзиев по повод Деня за почит към жертвите на комунистическия режим. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

"Най-важно е настоящето - защото имаме само него. В него правим изборите си и решаваме как да живеем. За да има смисъл днешният ден обаче, трябва да имаме посока нещо, към което съзнателно да се стремим."

„Миналото е източник на уроци. То ни показва какво се е объркало и какви грешки не бива да повтаряме. Но само ако имаме смелостта да го погледнем честно.", заяви още кметът.

В изказването си той подчерта, че днес отдаваме почит на хората, чиито живот и достойнство са били отнети заради техните убеждения, вяра и свободен дух. „Историята ни учи какво се случва, когато човешкото достойнство е пренебрегнато - когато смелите и мислещите хора са мачкани. Това не трябва да се повтаря. Никога", заяви кметът на София.

По думите му днешният ден не е само момент на преклонение, а и на ясна обществена позиция:

Свободата е висша ценност.

Демокрацията изисква кураж всеки ден.

Човечността трябва да води решенията ни, дори когато е трудно.

„Това дължим на миналото. Това дължим на децата си. И най-вече на бъдещето", завърши изявлението си кметът.