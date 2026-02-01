3 г. условно за пенсионер, блъснал и убил 87-годишна на пешеходна пътека в Сопот

Взимат му книжката за 4 г., а колата ще му бъде върната

3-годишна условна присъда с 4 г. изпитателен срок получи пенсионер, блъснал възрастна пешеходка в Сопот. След инцидента 87-годишната жена беше транспортирана в болница в Пловдив, но въпреки усилията на лекарите, тя издъхна по-късно в същия ден.

Около 9 ч. на 12 август 2024 г. жената пресичала ул. "Иван Вазов" на пешеходна пътека, когато "Фолксваген Шаран" с водач на 82 г. я ударил. Горе-долу по същото време в карловското село Дъбене лек автомобил "Мерцедес" не спазил дистанция и блъснал отзад кола от същата марка, която пък ударила 90-годишен пешеходец. И двамата пешеходци тогава бяха в критично състояние.

Водачът от катастрофата в Сопот е бил обвинен, че е нарушил 3 правила за движение по пътищата, но Окръжният съд в Пловдив го признал за виновен само за едно от тях - че при приближаване на пешеходна пътека е бил длъжен да пропусне пресичащите. Книжката му е отнета за 4 г., а фолксвагенът ще му бъде върнат. Мъжът трябва да плати 1931,52 евро разноски по делото и 2300,81 евро за адвокат на наследника на загиналата жена.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив.