Атанас Запрянов: Резолюция на Съвета за сигурност ООН утвърди плана на Тръмп за Газа

Не знам защо Борда за мир беше откъснат от дебата за резолюция 2803 от 17 ноември на Съвета за сигурност на ООН. Тази резолюция утвърди 20-точковия план на Тръмп като план на обединените нации, дефинира създаването на такъв борд като политически орган да ръководи установяването на мир в Газа и създаването на международни сили за стабилизиране на Газа. Това каза по Би Ти Ви министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов.

По думите му в момента върви планиране за създаването на тези сили и много страни заявяват своя принос. По думите му всичко е в рамките на конституционните задължения. Ако решим да имаме военен принос, той също ще бъде разгледан от Народното събрание, каза още той.

По отношение на случващото се около Гренландия ресорният министър в оставка заяви, че острова е датска автономна област и част от евро-атлантическото пространство. За разлика от Крим, който е окупиран в нарушение за международното право.

Атанас Запрянов заяви, че се приветстват започнатите преговори между Гренландия, Дания и САЩ. Мисля, че този кризисен момент върви в правилна посока, каза още той и уточни, че НАТО трябва да увеличи своята сигурност и принос в арктическия регион.

Според него удар върху Иран значи усложняване на ситуацията в Близкия изток и да доведе до конфликт, който е неуправляем. Не е стигнал момента САЩ да удари Иран.