Атанас Запрянов: Резолюция на Съвета за сигурност ООН утвърди плана на Тръмп за Газа

Атанас Запрянов СНИМКА: Велислав Николов

Не знам защо Борда за мир беше откъснат от дебата за резолюция 2803 от 17 ноември на Съвета за сигурност на ООН. Тази резолюция утвърди 20-точковия план на Тръмп като план на обединените нации, дефинира създаването на такъв борд като политически орган да ръководи установяването на мир в Газа и създаването на международни сили за стабилизиране на Газа. Това каза по Би Ти Ви министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов.

По думите му в момента върви планиране за създаването на тези сили и много страни заявяват своя принос. По думите му всичко е в рамките на конституционните задължения. Ако решим да имаме военен принос, той също ще бъде разгледан от Народното събрание, каза още той.

По отношение на случващото се около Гренландия ресорният министър в оставка заяви, че острова е датска автономна област и част от евро-атлантическото пространство. За разлика от Крим, който е окупиран в нарушение за международното право. 

Атанас Запрянов заяви, че се приветстват започнатите преговори между Гренландия, Дания и САЩ. Мисля, че този кризисен момент върви в правилна посока, каза още той и уточни, че НАТО трябва да увеличи своята сигурност и принос в арктическия регион. 

Според него удар върху Иран значи усложняване на ситуацията в Близкия изток и да доведе до конфликт, който е неуправляем. Не е стигнал момента САЩ да удари Иран. 

