30 машини обработват улиците в Стара Загора, 4 сел...

76 машини почистват и обработват пътищата в област Плевен

1132
Снегорин Снимка: СНИМКА: АПИ

Общо 76 машини почистват и обработват пътищата в област Плевен. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Плевен, след като в следобедните часове започна снеговалеж, пише БТА.

Преди началото на снеговалежа е извършено превантивно опесъчаване с цел ограничаване на заледяванията и осигуряване на безопасни условия за движение.

Съобщено е за инцидент с катастрофирал самостоятелно тежкотоварен автомобил в района на село Еница, при който превозното средство е излязло от пътното платно. Поради това временно е затворен пътният участък Кнежа – Червен бряг. На място са изпратени екипи и се работи по отстраняването на тежкотоварния автомобил и възстановяване на нормалното движение.

Обстановката се наблюдава непрекъснато от всички отговорни институции. При необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки, допълват от областната управа.

Над 515 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища при засилващия се снеговалеж. Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия.

Снегорин

