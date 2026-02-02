Дуалното все по-желано - плащат на младежите, докато учат, и излизат с професия

Над 5,8 млн. швейцарски франка е бюджетът на “Домино 2” - програмата, по която компаниите обучават чрез работа младежите, а държавата поема осигуровките на назначените ученици и им дава стипендии

727 фирми вече са се включили, най-търсени са нови кадри в електротехника, машиностроене, мехатроника, транспорт

Дуалното обучение става все по-желано - и от бизнеса, и от учениците.

През последната година расте броят на компаниите, отворили врати за младите, като

ги обучават директно на работното място

Назначават ги на трудов договор и ги подготвят за изискванията на днешните професии. По данни на министерството на образованието към началото на 2026 г. фирмите, които са се включили в дуално обучение, вече са 727. През учебната 2024/2025 г. са били 661.

Най-търсените специалности са в областта на електротехниката, машиностроенето, мехатрониката, транспортната техника, енергетиката, както и в икономическите и обслужващите дейности.

Схемата е следната: учениците провеждат часове в реална работна среда във фирмите (2 дни в 11-и и 3 дни в 12-и клас). В останалите дни карат часовете по теория в училище.

“Имаме 15 паралелки, от които само две и половина са в дневна форма. От много години работим

по заявка на работодателите

Панагюрище е с много добре развита промишленост - както в минно-добивната, така и в машиностроенето. Има много работещи фирми, които заявяват от какви специалисти имат нужда. Работим със 7-8 фирми”, разказа за “24 часа” Лушка Апостолова, директор на Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище. “Пътностроителна техника ­ Техническо обслужване на булдозер” под надзора на наставника в гимназията в Панагюрище

С традиции в дуалното обучение е и Професионалната гимназия по транспорт и енергетика “Хенри Форд” в София. Учене чрез работа там има от 2015 г. През последните години приемът е 50 на 50 - дуално и дневно. А от есента 7 от 11 паралелки ще са в дуална форма. Сред търсените специалности са “Автомобилна техника и мехатроника”, “Хибридни електрически пътни превозни средства”, “Електрообзавеждане на тролейбуси и електрически автобуси” и др., обясни зам.-директорът инж. Искрен Миланов. Училището има традиции и в топлотехниката, където има недостиг на кадри. Също и в “Асансьорна и подемна техника”.

Гимназията работи с над 100 фирми. Много от тях

дават бонуси на учениците

Миналата година от 25 дванайсетокласници по “Автомобилна мехатроника” на 18 било предложено да останат на работа.

“Приложно програмиране” и “Промишлена електроника” в 9-и клас са паралелките на гимназията “Джон Атанасов” в София. “И от децата, и от родителите има желание. В едната паралелка има 30, а не 26 ученици, което е много”, обясни директорката инж. Полина Костова. Затова дуална паралелка “Приложно програмиране” ще има и догодина.

Държавата подкрепя развитието на дуалното обучение чрез новата програма “Домино 2”. С принос от Швейцария в размер на 5 млн. швейцарски франка и с националното съфинансиране “Домино 2” разполага с общ бюджет от над 5,8 млн. франка. Програмата ще се изпълнява от МОН до 2029 г. Държавата допълнително насърчава участието на работодателите, като поема всички осигуровки на назначените ученици и осигурява стипендии за тях. “Лазерна и оптична техника ­ Полиране на оптични детайли”

Дуалната форма на обучение беше въведена у нас през 2015 г. с първия проект “Домино” по Швейцарско-българската програма за сътрудничество. “Днес все повече работодатели оценяват ползите от инвестицията в бъдещи кадри - възможност да подготвят специалисти според собствените си нужди и едновременно с това да намалят разходите за подбор на персонал. При бързите технологични промени, дигитализацията и навлизането на изкуствен интелект в индустрията дуалното обучение позволява уменията да се изграждат гъвкаво и в истинска работна среда, докато училището осигурява професионалната теория и общата подготовка”, коментира Полина Златарска, ръководител на “Домино 2” и експерт в МОН.

Международният опит ясно показва, че дуалното обучение е един от най-работещите модели за свързване на образованието с реалната икономика. Сред водещите европейски учени в тази област е проф. д-р Урсула Ренолд - ръководител на Катедрата по образователни системи в Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих (ETH Zurich). Тя помага на много държави да изградят по-ефективна връзка между средното образование и бизнеса. Проф. Ренолд е и бъдещ партньор в новата програма “Домино 2”. Ученик от гимназията “Хенри Форд”

Изследвания на Швейцарския федерален университет за професионално образование и обучение (SFUVET), който също е партньор в програмата, показват, че дуалното професионално образование носи реални ползи за бизнеса. Анализ на съотношението разходи - ползи, обхващащ над 6000 хиляди компании в Швейцария през 2025 г., показва, че в 71% от случаите дуалното обучение води до

нетна печалба за предприятията още по време на обучението,

а приблизително 80% от работодателите оценяват положително съотношението между вложените усилия и постигнатите резултати.

Особено ясно изразени са ползите при програмите с 3- и 4-годишно обучение в реална работна среда, при които учениците поемат по-отговорни задачи и се интегрират пълноценно в работните процеси.

Георги Даскалов, директор на Професионалната гимназия “Иван Хаджиенов” в Казанлък: Харесат ли ги, веднага след матурата ги назначават

- Какви са традициите ви в дуалното обучение?

- Нашата професионална гимназия е наследник на бивш техникум по механоелектротехника. През 2025 г. отбелязахме своя 100-годишен юбилей. Най-старото техническо училище в региона е, което подготвя кадри за техниката и машиностроенето.

Сега обучаваме ученици в специалностите “Компютърна техника и технологии”, “Строителство и архитектура”, “Машини и системи с цифрово-програмно управление” и “Мехатроника”. Последните две в наравлението “Машиностроене” са по дуалното обучение. Това е наша емблема - бяхме първото училище в страната, включено през 2015 г. в българо-швейцарския проект “Домино”.

В началото работехме с 4 фирми, сега - с 6. Първият випуск завърши през 2019 г., Около 300 ученици са завършили през тези години.

- Как се реализират те?

- Повечето - във фирмите, които провеждат дуалното обучение. Не всички, които завършват 12-и клас, продължават в университет. Ако фирмите са доволни от работата им през двете години, им предлагат да останат. Има ученици, които продължават висше образование в технически специалности. През лятната ваканция, когато са отпускарските месеци на работниците, много от фирмите предлагат на учениците да помогнат, като им плащат. Така и фирмата печели, че не губи производство.

- Какъв е интересът на учениците?

- В града основният поминък е във водещите машиностроителни предприятия, където работят голяма част от хората. Техните деца учат при нас. Всеки пети жител е минал през нашето училище. Има приемственост - това също помага. Паралелките са желани. Още от 8-и клас младежите получават стипендия, която зависи от успеха, а при влизането в дуална паралелка тя им е гарантирана.