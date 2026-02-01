Битка между трима за лидер на БСП, след като пленумът се наложи за конгрес на 7.02. (Обзор)

Зафиров все още не е подал оставка, но Крум Зарков, Габриел Вълков и Борислав Гуцанов амбицирани за поста му

БСП ще проведе конгрес на 7 и 8 февруари и ще си избере лидер. Това реши Националният съвет на партията, въпреки че председателят Атанас Зафиров настояваше партийният форум да остане за след парламентарните избори. В крайна сметка обаче на съботния пленум надделя опозицията.

38 членове на НС на БСП са подкрепили идеята конгресът да остане след изборите, а 82-ма делегати са поискали форумът да се проведе следващата седмица.

През декември цялото Изпълнително бюро подаде оставка, но Атанас Зафиров остана на поста си. А за него засега се очертават трима фаворити. Преди година социалният министър в оставка Борислав Гуцанов загуби инфарктно балотажа от Зафиров и сега се очаква реванш. “Имам номинации, мисля, че сме един-двама човека с най-много. Трябва да се прецени кой е най-подходящият за лидер на партията, тъй като всяко време си има лидер и конгресът трябва да подходи мъдро”, каза Гуцанов. Ден по-късно направи и ясна заявка за поста в интервю за БНТ, в което критикува соцдепутатите. Борислав Гуцанов

Като лице на радикалната промяна включването си в надпреварата обяви пред “24 часа” Крум Зарков, който бе служебен министър и съветник по правните въпроси на Румен Радев като президент. “БСП заслужава да се борим за нея! Няма друга партия в България, в която ръководителите да искат едно, а колективният орган да реши друго. Тези 82-ма членове на Националния съвет, отстояли провеждането на спасителен конгрес, са достойни за уважение. Те дадоха шанс на делегатите да освободят партията ни от зависимости и да я върнат на правилната страна в битката за демократична, социална и правова държава”, написа във фейсбук Зарков. Крум Зарков

Амбиции има и лидерът на младежите Габриел Вълков. Зафиров трябваше да си подаде оставката след падането на правителството, заявява той. През оставащата седмица до конгреса щял да прецени дали ще остана в надпреварата. Евродепутатът Кристиан Вигенин обаче побърза да го подкрепи. “Новата ситуация изисква нов лидер и значително променена посока”, каза той пред Нова тв и настоя “да отдадем дължимото на младежите на партията”. “Те предложиха смела декларация, заявиха се и лидерът им Габриел Вълков каза, че е готов да поеме тази отговорност. За мен той е най-подходящият кандидат - има и организационен, и политически опит. Ако по-опитните застанем зад него, ще се оправим”, обяви Вигенин. Трябвало да се търсят нови партньори, защото една лява партия “не може да е част от статуквото”. Габриел Вълков

Има и други спрягани кандидати, но битката се очаква да е именно между тримата.

Според устава на БСП за избор на нов председател първо Зафиров трябва да подаде оставка пред конгреса и да я гласуват над половината делегати. Засега евентуалната констатация на оставката му е планирана като 3-а точка в дневния ред, а като 4-а - изборът на нов лидер.

Друга основна тема на конгреса ще бъде отношението на БСП към проекта на Румен Радев.