Кого ще избере Илияна Йотова?

Тя 10 пъти посрещна, зададе по 5 важни въпроса и бе честна: помощ за премиера, но отговорността е на "ковачите" на закони

Пред новия президент май има две формули за правителство - боксова круша, по която опозицията удря “статуквото”, или крушата да нанася удари, но пък тогава ПП-ДБ ще носи отговорност за честността на изборите и своите резултати на тях

Кой в МВР и как вотът да е прозрачен, за финансовия министър - заради еврото, как да има по-добра координация между институциите и къде ще е България в решенията, които предстои да вземе светът

Още преди да е обявила служебния премиер, Илияна Йотова показа, че ще е по-различният президент. Слезе 10 пъти на входа на “Дондуков” 2, за да посрещне кадидатите за този пост, определени от “ковачите” на закони, които скроиха по своя, удобна кройка възможните варианти.

(Не)очаквано Йотова разтвори ветрилото от хора, на които стана повече от симпатична с този жест на уважение. С появата на нормално говорене, на усмивка, на уважение... Но най-вече на детайлно споделяне какво си е говорила извън камерите с петимата, които приеха да са кандидати за служебен премиер. И беше достатъчно откровена да каже, че: Изборът не е моят. Това гласуваха депутатите с промените в конституцията.

Затова от вторник започва консултации първо с ГЕРБ, после с ПП-ДБ и всички партии в парламента. Целта - да има максимална подкрепа за служебния кабинет, обяви тя от Делчево, където бе за Трифон Зарезан.

Пред новия президент обаче има само два варианта за формулата, по която да се конструира правителството, което да заведе страната до априлските предсрочни избори.

Единият е служебният премиер и екипът му да са боксовата круша, по която до Великден да удрят опозицията и Румен Радев. Тук възможните кандидати за министър-председател са всички четирима без Андрей Гюров. Най-лесно то може да бъде наречено “правителството на статуквото”.

Вторият вариант е правителство, което да удря властта, която си подаде оставката. Пак до Великден. При този случай единственият избор за премиер пада върху Андрей Гюров - “рискът” в неплатен отпуск. Но ПП и ДБ и всички от протестите, които сериозно го рекламират, трябва да са готови да носят цялата отговорност за организацията на изборния процес, честността, а най-вече - резултатите, с които ще влязат в следващия парламент.

Както един умен човек описа двете възможности пред президента Йотова - “боксова круша, която удря, или боксова круша, която удрят”, но по-важното е дървото да остане цяло и без съмнение в честността на проведените честни избори.

Как ще постъпи новият държавен глава? Със или без влияние на Румен Радев и екипа му? Колкото и Йотова да е откровена, когато предупреждава, че отговорността за действията на служебното правителство няма да е нейна (а на тези, които промениха конституцията), от начина, по който то работи, ще зависи дали в късната есен тя ще влезе като най-силния кандидат за президент.

Иначе според нейните лични описания през миналата седмица е провела с петимата казали “Да!” за служебен премиер “разговори без предварителни договорки, сериозни и съдържателни, по широка палитра от теми”.

(Кой какъв път е изминал, какви са нагласите и имат ли качества за премиер - виж в 5-те портрета долу.)

Сред темите били “от най-належащите пред България въпроси до най-важния за служебния кабинет - как да се върне доверието на българските граждани в изборите и как да осигурим честен и прозрачен изборен процес”, подчерта Йотова.

Пред кандидатите, които приеха да бъдат служебен премиер, поставих въпроса как смятат да преодолеят всички проблеми, за да няма пак касирани избори, хората да са спокойни, че гласът им ще бъде правилно отчетен, каза тя.

Освен големия въпрос - изборите да са честни, Йотова изведе още четири. Като свързания с него кой ще оглави МВР, за да гарантира това.

Ключова е и ролята на служебния министър на финансите. Това, че от днес ще работим само в евро, не означава, че сме си свършили работата. Говорихме и за това как ще се преодолее ценовият шок, защото рефлектира директно върху гражданите, заяви още президентът.

С кандидатите говорихме за външна политика - каква да е позицията на България, тъй като предстоят много важни решения в международен план, добави тя.

5-ата ключова задача пред служебната власт е как да има по-добра координация между институциите.

Без да отправя директен призив към Народното събрание, настоятелно посъветва депутатите: Ако всички твърдят, че правилно са разбрали гласа на хората от протестите, трябва да са готови да приемат такива поправки, които да гарантират честни и прозрачни избори. Всички ще участват в изборите и нямат интерес да залагат мини в Изборния кодекс.

На първо четене в петък те гласуваха свиване на до 20 на секциите за гласуване в страните извън ЕС като Турция, Великобритания, САЩ. Обобщеният проект за промени в кодекса обаче изпадна от дневния ред на НС, а той въвеждаше сканиращи машини за броене на бюлетините, в които избирателят ще пъха хартиената бюлетина.

“Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани”, обобщи Илияна Йотова. Увери, че той и правителството ще имат помощта на президентската институция, въпреки че отговорността реално не е нейна.

Очаква се консултациите с парламентарните групи да приключат за седмица, после президентът да посочи премиера. Той също ще има седмица за състава на кабинета, след което Йотова вече може да насрочи изборите. Така таймингът убедително сочи вот на 19 април.

Андрей Гюров СНИМКА: Георги Палейков

Андрей Гюров - “рискът” в неплатен отпуск

Юристи и врагове предупреждават, че Андрей Гюров би бил риск, ако стане служебен премиер.

50-годишният икономист, роден в Гоце Делчев, се харесва силно не само на ПП-ДБ, но и от “Възраждане”. Сложната ситуация около бившия председател на парламентарната група на “Продължаваме промяната” реално не е за пренебрегване. Симпатичният мъж се появи в събота на следобедно представление на “Дон Жуан” в НДК, но малцина разпознаха политика, който от дълго време е в неплатен отпуск като подуправител на Българската народна банка. Преди да стигне до този пост Гюров учи в Софийския университет, после става бакалавър в САЩ, докторант и преподавател във Виена, финансов анализатор, докато неочаквано се появява в родния край като... директор на “Пирин голф” край Банско. По същото време преподава в Американския университет в България. Преди 5 г. влиза в политиката с Кирил Петков. После излиза от парламента, за да се насочи към БНБ.

През 2024 г. Управителният съвет на централния трезор го освободи, тъй като “не отговаря на изискванията” за длъжността. Това стана след сигнал на антикорупционната комисия, че Гюров забавил излизането си от неправителствени организации. Така той бе отстранен от длъжност, но не и от поста.

Гюров обжалва пред ВАС, а върховните съдии пратиха казуса в Съда на ЕС в Люксембург. Ако той бъде избран, има юридически риск не от гледна точка на въпроса дали все още е подуправител на БНБ, а защото такъв указ на президента може да бъде оспорен, което да създаде напрежение.

На изслушването пред съда в Люксембург получих много категорична подкрепа от становищата на Европейската централна банка и Европейската комисия, в този смисъл нямам никакви “морални проблеми” да приема позицията, обясни Гюров след срещата с президента Илияна Йотова.

Когато Гюров влезе в битката за управител на БНБ, имаше и изненадани. Казват, че той бил леко обиден на своите от ПП, че не го подкрепили достатъчно за поста. С известни резерви бе посрещнат и от екипа на БНБ при избора му за подуправител.



Мария Филипова СНИМКА: Георги Палейков

Мария Филипова - между Девойката и Опърничавата

Казвам се Мария Филипова и 15 г. съм държавен служител и работя чрез различни държавни институции за благополучието на хората. С тези думи зам.-омбудсмана излезе от “Дондуков” 2, след като каза “да” на президента Илияна Йотова. И за пореден път обясни, че не разбира от политика.

От времето, когато Мария Филипова управляваше Държавната комисия по хазарта, ѝ остана прякорът Девойката. Така я беше нарекъл Васил Божков в няколко есемеса, които тогавашният министър на финансите Владислав Горанов си бе разменил в хазартния бизнесмен Васил Божков. Подчинените и колегите ѝ обаче не бяха съгласни с това и прикачиха към него Опърничавата.

Дори за служебен премиер и враговете ѝ са единодушни, тя не се дава никога без бой. Някои дори виждат целенасочено търсен паралел с единствената жена премиер засега у нас - Ренета Инджова. Винаги има свое мнение и никак не се притеснява да го отстоява. Дали това ще ѝ помогне да бъде избрана, или ще ѝ навреди, никой не се наема да прогнозира.

Шеметната кариера на едва 40-годишната юристка включва държавна работа в 9 ведомства и агенции. Тръгва от Агенцията по вписванията, минава през тази за приватизацията, после кариерата ѝ я отвежда в правосъдното и финансовото министерство. Била е в Българската банка за развитие. Шеф на Държавната комисия по хазарта, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, после става шеф на Комисията за защита на потребителите. Днес тя е зам.-омбудсман, а кандидатурата ѝ бе издигната от Българската асоциация за активни потребители.

В качеството си на шеф на Държавната комисия по хазарта бе сред основните свидетели по делото срещу Васил Божков и обяви в съда, че обвиненият бизнесмен ѝ е предлагал по 10 хил. лв. на ден, за да прави каквото ѝ нареди. Той бе обвинен и в нападение и опит да я изнасили в кабинета ѝ.

Докато бе начело на КЗП, тя се впусна в битки на много фронтове, но без видим резултат. Нейни “мишени” основно бяха телекомите, фирмите за бързи кредити и банките.



Димитър Главчев СНИМКА: Румяна Тонева

Димитър Главчев - прагматикът, който не си отиде разочарован от премиерския пост

Тръгвам си с усещането за добре свършена работа. По-мъдър, уморен, разочарован - твърде мелодраматично звучи за прагматичен човек като мен. За по-богат - не съм -нито в прекия, нито в преносния смисъл. Наистина направих съвестно каквото можах в отредената ми от промените в конституцията роля.Това каза Димитър Главчев в интервю за “24 часа” малко след като напусна поста на служебен премиер през февруари миналата година

Казват, че когато се върнал от служебното премиерстване, Главчев казал: “Върнах се вкъщи”. Тези, които го познават, знаят, че това не е преструвка, защо в Сметната палата той плува в свои води. Нищо чудно, след като зад гърба си има над 30 години професионален стаж в областта на одита, финансовия контрол и счетоводството. А близо 20 от тях в независимия одит, включително по договорени процедури за проекти, финансирани от ЕС.

Преди парламентът да го избере за председател на Сметната палата - на 28 юли 2023 г., Главчев бе депутат, зам.-председател и член на бюджетната комисия, председател на парламентарна комисия по отчетност на публичните пари в 41-ия парламент. За кратко дори бе председател на парламента - от 19 април 2017 г. до 17 ноември същата година. Бе и заместник-председател на 43-ия парламент, оглавяваше комисия за наблюдение на ДКЕВР.

В сравнение с останалите четирима, които казаха “да” на президента Илияна Йотова, той има предимството вече да е заемал този пост. И то два пъти - от 9 април 2024 г. и от 27 август 2024 г., и затова познава как работи държавата. Предимството обаче може да се окаже и минус, защото всеки на този висок пост трупа негативи. Никой от колегите му в Сметната палата не се съмнява, че е дал съгласие, макар и с неохота, защото смята, че това е задължение на всеки в “домовата книга”. И че има почти готов екип.

Всеки, който има представа от организиране на избори знае че членовете на СИК се назначават от местната власт по предложение на участниците в изборите. Да се прехвърля вината върху който и да е служебен премиер и правителство за случващото се там, говори или за невежество, или за съзнателни спекулации, каза Главчев на излизане от “Дондуков” 2 в петък.



Маргарита Николова СНИМКА: Румяна Тонева

Маргарита Николова, която доказва всичко с числа и познава на длан администрацията

Близо 40 години Маргарита Николова работи с финансови отчети и търси ефективност в управлението на публичните финанси.

Където и да е била, икономистката е твърдо убедена, че числата не лъжат и всяко решение може да бъде измерено с тях и само така да се докаже дали е добро, или не. Това е било и качеството, което е определило нейния избор за член на Консултативния съвет на Сметната палата, който изготвя становища по ключови одитни доклади и бюджетни въпроси. Днес тя е заместничка на Димитър Главчев в Сметната палата и потенциален служебен премиер.

“Мога да създавам работещи екипи, не бягам от трудните решения. Познавам в детайли работата на администрацията, защото дълги години съм била част от нея и смятам, че това ще ми помогне да се справя”, заяви Николова, след като каза “да” на президента Илияна Йотова. С добър екип и организация тя е убедена, че може да проведе честни избори.

А кариерата във финансите минава през Държавна агенция за младежта и спорта и Министерството на младежта и спорта, в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, в Министерството на труда и социалната политика, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в Българска национална телевизия. Била е заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, по труда и социалната политика и по икономическа политика в 42-ото и 44-ото народно събрание (от “Обединени патриоти”).



Силвия Къдрева СНИМКА: Велислав Николов

При Силвия Къдрева не остава нищо скрито за имотите на властта

Две са институциите, в които Силвия Къдрева е работила най-дълго - в Сметната палата и в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Колегите ѝ твърдят, че няма равна при проверките на имуществените декларации на властта. “Може да не познава човек или група лично, но ще направи точна и пълна характеристика по документи - негови и за него”, казват колеги на Къдрева. В палатата тя е от 1999 г., а от 2016 г. оглавява Публичния регистър за имотните декларации.

За нея казват още, че е позната и ценена навън, защото участва в много работни групи, срещи семинари на ЕК, Световната банка, ОИСР, и то неизменно по проблемите на превенцията, борбата с корупцията и конфликта на интереси.

Днес тя е зам.- председател на Сметната палата и в петък даде съгласие да бъде кандидат за служебен премиер.

Ще изчакам решението на президента, за да мога да мисля и за състав на кабинет. Не бягам от отговорност. Нямам набелязани хора, няма предложение към мен. Информирана съм, че за седем дни трябва да го направя. Изключително трудна задача е това, предполагам, че за всеки от нас, кандидатите, ще бъде трудна задача, защото не познаваме този процес, допълни зам.-шефката на Сметната палата. Запитана как ще се справи с провеждането на честни избори, тя обясни, че ще заложи на професионалния си опит, който е “свързан с прозрачността и превенцията”.