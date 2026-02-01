ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Битка между трима за лидер на БСП, след като плену...

Времето София -3° / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22206287 www.24chasa.bg

30 машини чистят улиците в Стара Загора, 4 села имат проблем с тока

4132
КАДЪР: Фейсбук/Radostin Tanev

Трийсет машини обработват улиците в Стара Загора и общинската пътна мрежа. Това съобщи във фейсбук профила си заместник-кметът Радостин Танев.

Той посочва, че в четири от селата от общината – Сърнево, Самуилово, Могила и Змейово, имат проблем с електрозахранването, на екипи на електроразпределителното дружество са вече на терен и работят по отстраняване на авариите.

Танев допълва, че към този момент няма сигнали за пътни произшествия заради времето, но шофирането трябва да е с повишено внимание.

Прогнозата за времето показва, че снеговалежът няма да спре тази вечер. Важно е да отбележа и още нещо – докато вали сняг, очакване за чистене до асфалт на улиците – няма как да се случи. Задачата пред нас е да не се допуска получаване на лед, за да се шофира нормално за тази обстановка, съобразено с условията, посочва Радостин Танев.

КАДЪР: Фейсбук/Radostin Tanev

30 са машините, които обработват улиците в града и общинската пътна мрежа. Шофирането трябва да е с повишено...

Публикувахте от Radostin Tanev в Неделя, 1 февруари 2026 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)