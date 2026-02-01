30 машини чистят улиците в Стара Загора, 4 села имат проблем с тока

Трийсет машини обработват улиците в Стара Загора и общинската пътна мрежа. Това съобщи във фейсбук профила си заместник-кметът Радостин Танев.

Той посочва, че в четири от селата от общината – Сърнево, Самуилово, Могила и Змейово, имат проблем с електрозахранването, на екипи на електроразпределителното дружество са вече на терен и работят по отстраняване на авариите.

Танев допълва, че към този момент няма сигнали за пътни произшествия заради времето, но шофирането трябва да е с повишено внимание.

Прогнозата за времето показва, че снеговалежът няма да спре тази вечер. Важно е да отбележа и още нещо – докато вали сняг, очакване за чистене до асфалт на улиците – няма как да се случи. Задачата пред нас е да не се допуска получаване на лед, за да се шофира нормално за тази обстановка, съобразено с условията, посочва Радостин Танев.