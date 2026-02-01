ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Битка между трима за лидер на БСП, след като плену...

Дърво падна в двора на манастира "Рождество Богородично" в Бургас

КАДЪР: БНТ

Най-старото дърво в двора на манастир "Рождество Богородично" в Бургас е паднало този следобед около 17:30 часа. Кадри от охранителна камера в манастира са запечатали рухването на дървото.

От светата обител заявиха пред БНТ, че инцидентът не е причинен от силен вятър, тъй като по време на случилото се той не е бил интензивен. За щастие при инцидента няма пострадали. Това е третото поред дърво, което пада само, изтръгвайки се от корен.

Игумения Ксения от три години търси помощ, за да бъде извършена санитарна сеч на старите и опасни дървета, но почти винаги получава или отказ, или скъпоструващи оферти, които не е възможно да бъдат платени.

"Надяваме се сега и призоваваме Община Бургас да помогне. Призоваваме и всички бургаски граждани и организации, които могат да помогнат както за разчистването на падналото дърво, така и за обезопасяването на останалите дървета, да се включат", заявиха от манастира.

КАДЪР: БНТ

