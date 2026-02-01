Николай от Рогош обжалва 20-годишната си присъда за убийството на чичо си и двама братовчеди

Болно вещо лице обаче отложи процеса

Николай Христов от Рогош, който в средата на миналата година получи 20 г. затвор при първоначален "строг" режим за убийството на чичо си Енчо Манолов и братовчедите си Стефан и Веселин, обжалва присъдата си. Недоволни от размера на наказанието му са също наследниците на Манолови и прокуратурата, които също са внесли жалби и протест. Заседанието пред Апелативния съд в Пловдив обаче беше отложено, тъй като едно от вещите лица, изготвили психиатричната експертиза на подсъдимия, се оказа болно.

Съдебният състав отчете, че разпитът на експертите е необходим и без него няма как да бъдат извършени каквито и да е действия. Също така според магистратите се налага и да бъде поставена нова задача на комплексната съдебномедицинска и балистична експертиза и заседанието беше отложено за 12 март.

Както "24 часа" вече писа, освен за трите трупа, Николай Христов беше признат за виновен и за опит за убийство на братовчедка си Софка, както и за държане на огнестрелно оръжие без разрешително - незаконната му пушка, с която стрелял по роднините си на 6 август 2022 г.

Смъртта на Енчо, Стефан и Веселин Манолови постави край на дългогодишен скандал за къщата, в която живеели Николай, жена му и трите им деца. Тя била в един двор с тази на чичо му, а преди целият имот бил на баба му и дядо му. През годините роднините неведнъж са се карали, стигало се и до болница. Рано сутринта на фаталната дата отново имало скандал.

Щом Николай се прибрал от работа, Манолови пристигнали с колове и тръби и започнали да трошат стъкла по къщата. Христов твърди, че се притеснил за живота на семейството си и затова взел пушката, отишъл при нападателите и застрелял на място тримата мъже. Софка се отървала с наранявания. След случилото Николай сам се обадил на телефон 112 и съобщил за тройното убийство, след което разказал за 15-годишната роднинска кавга. Близките на Манолови поискаха общо 2,3 млн. лв. кръвнина, но окръжните магистрати им присъдиха 750 000 лв.