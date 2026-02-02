Автобус остана блокиран в снега с часове в Монтанско

В капан на зимната обстановка попадна автобус с 10 пътници, който е пътувал от Монтана към Белоградчик. Той е останал блокиран през цялата нощ. По информация на един от пътниците около 4.00 ч. тази сутрин шофьорът на автобуса все пак е успял да премине през алтернативен маршрут и да излезе от пътната блокада в района, съобщава БНТ.

Усложнена е пътната обстановка в и Северозападна България. Движението по път Е-79 между Видин и Монтана е блокирано на няколко места поради възникнали ПТП-та и самокатастрофирали тирове.