До асфалт са почистени главните улици в цяло Велик...

65 пожара са потушени през изминалото денонощие, няма загинали и пострадали

Пожар

Общо 65 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, няма загинали и пострадали, Това съобщава Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Противопожарните звена са реагирали на 134 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които 10 в жилищни сгради; три в транспортни средства и един в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 49 пожара, от които 12 в отпадъци; 33 в готварски уреди и комини.

Извършени са 65 спасителни дейности и помощни операции, от които осем при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са четири лъжливи повиквания, пише БТА.

