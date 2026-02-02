Снегорини продължават да чистят пътищата в Русе

След продължителните снеговалежи през изминалата нощ, към 6:30 ч. тази сутрин на територията на община Русе няма затворени пътни участъци, а движението се осъществява при зимни условия.

И трите фирми, отговорни за снегопочистването, са мобилизирани в денонощен режим на работа, като основният фокус е осигуряването на безопасна проходимост на тротоарите, пешеходните зони и спирките на градския транспорт. „Консорциум Еко Русе Груп" ДЗЗД работи през нощта с 11 големи и 4 малки машини. След 7 ч. дейностите продължават с 6 големи и 3 малки снегорина, както и с 4 роторни снегорина. Над 50 служители от 5 ч. извършват ръчно почистване на тротоари и спирки. Снежната покривка е около 8 см, очаква се температурите да паднат до минус 14.

Общинските пътища се обработват с 8 машини на фирма „Берус", като дейностите се извършват без прекъсване. Фирма „Пътинженеринг" осъществява снегопочистване в област Русе с близо 50 машини, входно-изходните артерии на града са проходими. От ОП „Паркстрой" третират пешеходните участъци в Централната градска част, кея и алеята по бул. „Цар Освободител".

Към 6:30 ч. движението на градския транспорт в Русе се изпълнява по разписание. Временно изменение има единствено при автобусна линия №16, която не обслужва спирка „Петролна база" поради усложнената зимна обстановка.

Днес за област Русе е обявен жълт код за студено време. По данни на синоптиците от НИМХ на много места в страната ще продължи да вали сняг, ще се образува нова снежна покривка, а в комбинация със североизточния вятър ще има условия за виелици и навявания. След обяд валежите ще започнат да отслабват и спират. В Северна България максималните температури ще бъдат между минус 7° и минус 4°.

През следващите два дни ще е без валежи. Във вторник сутринта ще е доста студено с минимални температури до минус 12°-минус 13° в североизточните райони, но през деня със слаб южен вятър ще започне затопляне. Облачността ще е разкъсана, на места и до предимно слънчево време.

Община Русе продължава да следи развитието на метеорологичната обстановка и остава в постоянна координация със снегопочистващите фирми и общинските структури.