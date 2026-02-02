Тир се завъртя на околовръстното в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението по път II-18 СОП при км 0+700 в района на Филиповци посока Нови Искър е ограничено поради завъртял се тир на пътното платно, съобщи фейсбук групата "Катастрофи в София". Движението се регулира от пътна полиция,