До асфалт са почистени главните улици в цяло Велик...

Тир се завъртя на околовръстното в София

Временно движението по път II-18 СОП при км 0+700 в района на Филиповци посока Нови Искър е ограничено поради завъртял се тир на пътното платно, съобщи фейсбук групата "Катастрофи в София".  Движението се регулира от пътна полиция, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

