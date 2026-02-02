До асфалт са почистени главните улици в цяло Велико Търново – както основните пътни артерии и булеварди, така и първостепенната мрежа във всички квартали, съобщиха от местната управа.
Снегопочистващата техника работи през цялата нощ, интензивността на почистването бе увеличена в 4ч. тази сутрин.
Градският транспорт започна работа напълно нормално.
Снегорините и песъкарките продължават да са на терен, обхваща все по-голяма част и от вътрешните квартални улици.
Екипите на Общинското предприятие „Зелени системи" почистват тротоарите и пешеходните пространства, включена е малогабаритна техника.
Организацията на почистването на републиканските пътища извън Велико Търново се прави от Областно пътно управление.
Сигнали за нужда от снегопочистване могат да се подават на дежурния в община Велико Търново - 0887209451.