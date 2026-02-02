ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пътищата в Шуменско са отворени

Пътищата в област Шумен са отворени за движение, няма въведени ограничения. Движението се осъществява при зимни условия. Към момента няма въведена забрана за движение на тежкотоварни автомобили. Ришкият проход е отворен, целогодишно затворен е Върбишкият проход, съобщи дежурният в Областното пътно управление в града. 

От 19:00 ч. вчера до 07:00 ч. тази сутрин 38 снегопочистващи машини са работили на терен в област Шумен. В периода няма постъпили сигнали за закъсали автомобили, съобщава БТА. Станало е едно пътнотранспортно произшествие между товарен автомобил и бус, на Ришкия проход, след с. Веселиново, в посока Бургас.

Температурите в Шуменско са от минус 9 до минус 4 градуса. Времето в областта е облачно, без мъгла, със слаб, на места силен вятър. Вали сняг, пътната настилка е мокра, обработена е срещу заледяване.

