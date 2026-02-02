ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изплащат пенсиите за февруари между 9-о и 20-о чис...

5 румънски тира закъсаха край Масларево, изтеглиха ги

Дима Максимова

Снегорини почистват старопланинските проходи. Снимката е илюстративна. Снимка: Росица Христова

В област Велико Търново пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия . От начало на снеговалежа се почистват редовно от снегопочостваща техника .

На терен са 70 машини. В северните райони снеговалежът бе по интензивен – общини Свищов, Павликени , Полски Тръмбеш . Имаше леки затруднения по път I-3  Плевен - Бяла заради 5 крайно неподготвени румънски тежкотоварни камиони с износен протектор на гумите, закъсали край село Масларево, съобщи шефът на ОПУ - Велико Търново Венцислав Ангелов. С помощта на полиция и пътна техника ситуацията е овладяна в рамките до 20-30 минути.

Проходът на републиката е проходим при зимни условия без ограничение за моторни превозни средства , както и останалите пътища. Продължава снегопочистването и обработката на републиканската пътна мрежа .

