5 румънски тира закъсаха край Масларево, изтеглиха ги

В област Велико Търново пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия . От начало на снеговалежа се почистват редовно от снегопочостваща техника .

На терен са 70 машини. В северните райони снеговалежът бе по интензивен – общини Свищов, Павликени , Полски Тръмбеш . Имаше леки затруднения по път I-3 Плевен - Бяла заради 5 крайно неподготвени румънски тежкотоварни камиони с износен протектор на гумите, закъсали край село Масларево, съобщи шефът на ОПУ - Велико Търново Венцислав Ангелов. С помощта на полиция и пътна техника ситуацията е овладяна в рамките до 20-30 минути.

Проходът на републиката е проходим при зимни условия без ограничение за моторни превозни средства , както и останалите пътища. Продължава снегопочистването и обработката на републиканската пътна мрежа .