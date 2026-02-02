Цветанка Андреева: Интервюто на Румен Радев бе типичен разказ на автократите

Станахме свидетели как демокрацията е лоша. Типичен разказ на автократите. Така пред Би Ти Ви политоложката Цветанка Андреева коментира интервюто на бившия президент Румен Радев, дадено в петък вечерта в предаването "Панорама" на БНТ.

Видяхме типичен разказ на Румен Радев за Крим и за "Боташ". Това е тревожното - че няма публичност на екипа на Радев. Той ще бъде автократ от типа на Вучич и Путин. Защо е възможен той като автократ - в хората има натрупана умора за тези 5 години. Копнежът по силната ръка се е възродил. Въпросът е дали ще е сам или в коалиция, посочи Андреева.

Мария Пиргова не се съгласи. Според нея Радев заема една национална позиция. Нямаме доказателства, че президентството е използвано за градеж на партия, каза тя. Не се съгласи с тезата за автокрация. Пиргова нарече Румен Радев "задължително явление".

Петър Чолаков пък напомни, че и президентската кариера на Радев е запознала с оставка - тази като командир на ВВС. Типична позиция на двата стола, каза той за отговорите на Радев по темата външна политика. Не иска да се кара с Русия. Радев е казвал, че санкциите не работят. Каза и че не е за напускането на ЕС и НАТО. Той има възможност да привлече избиратели от най-различни посоки, посочи Чолаков.

По темата за служебен премиер Андреева застъпи теза, че е възможно да е Андрей Гюров. Дори можело да има договорки с "Продължаваме промяната", за да има избори с "техен вътрешен министър". Фразата бе казана в изтекъл преди 3 години запис на ПП.