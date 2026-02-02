18 са ранени при катастрофи за изминалото денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При катастрофи през изминалото денонощие в страната са ранени 18 души, съобщиха от МВР на сайта си. Общо 15 са произшествията с пострадали и загинали за изминалите 24 часа.

В София са регистрирани 33 леки произшествия без пострадали, пише БТА.

От началото на месеца катастрофите в страната са 15, а ранените 18. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 428, загиналите са 37, а ранените 526. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат с четирима повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.