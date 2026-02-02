ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

До 12 см стига снежната покривка в Ямболско, има три села без ток

сняг Снимка: Pixabay

Между 5 и 12 см е снежната покривка в Ямболска област. Всички пътища от републиканската мрежа са проходими при зимни условия. Към момента 23 машини разчистват и обработват платната срещу заледяване, съобщи директорът на Областното пътно управление Галин Костов.

Навявания са образувани в отсечката "Петолъчката" - Лозенец, както и по участъците Иречеково - Недялско и Палаузово - Недялско. "Автомагистрала "Тракия" на територията на Ямболска област се почиства още от снощи. На опорните пунктове в областта има достатъчно инертни материали за нормално зимно поддържане", посочи Костов.

В три населени места - Правдино, Първенец и Александрово, е прекъснато електрозахранването, екипи на дружеството отстраняват в момента авариите по мрежата. Снощи без ток за няколко часа са останали други няколко села в Ямболско, информира областният управител Николай Костадинов.

сняг Снимка: Pixabay

