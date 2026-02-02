Община ще връща пари от такса "смет", след като не доказа чистене

Община Павликени ще трябва да върне неправомерно събрана такса „смет" на местна фирма, след като загуби съдебен спор, приключил с окончателно решение на Върховния административен съд (ВАС). Става дума за сумата от 28 001,39 лв., към която се добавят законни лихви и съдебни разноски.

Казусът противопоставя общината и дружеството „Бон", което се занимава с търговия на храни за птици и е най-големият частен работодател в Павликени. Спорът се отнася до начислена такса „битови отпадъци" за 2019 г., въпреки че фирмата сама е организирала почистването и извозването на отпадъците си.

Съдебната сага се развива през 2024 и 2025 г. и преминава през две съдебни инстанции, като решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване. Общината ще трябва да изплати общо над 70 000 лв., включително лихвите и разходите по делото, което се равнява на приблизително същата сума в евро, съобщи "Сега".

Фирмата твърди в делото, че не е бил предоставен контейнер за нейните нужди, сама наела друга фирма за сметосъбиране и сметоизвозване. Сред мотивите на общината са, че за периода 2018 г. – 2021 г. дружеството не е подавало декларации за ползване на контейнер, сключването на договор с трето лице не е основание за освобождаване от такса, самата община е чистила.

Реално е имало контейнер, но поотдалечен от входа на предприятието. Същинският спор се върти около въпроса предоставена ли е услугата въобще, тоест общината може ли да го докаже.

В крайна сметка съдът приема, че контейнерът е бил неизползваем поради отдалечеността си; улицата на фирмата не е била посочена от свидетелите в маршрутния седмичен график за сметосъбиране, а и не е била в списъка на поддържаните с метене територии през 2019 г Друг важен мотив на съда е, че в община Павликени няма депо. Боклукът се извозва до депо в друга община. От решението на ВАС се разбира, че общината не е доказала направени разходи по използване на такова съоръжение.