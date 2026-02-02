ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

32-годишна крадла свила алкохол за 430 евро от хипермаркет във Велико Търново

Дима Максимова

Кражба на алкохол от голям търговски обект във Велико Търново разкриха местни криминалисти. Посегателството е извършено в периода от края на декември миналата година до началото на януари 2026-а, посочват от полицията.

От магазина била установена липсата на различни видове алкохол, на стойност 430 евро. В хода на разследването е установено, че извършител е 32-годишна от Г. Оряховица, известна на полицията. Тя е възстановила равностойността на инкриминираните вещи.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.

