Младеж без книжка си спретна гонка с полицаи, баща му опита да осуети ареста

Неправоспособен водач на товарен автомобил е опитал да осуети полицейска проверка, баща му пък е пречил за ареста му, информират от ОДМВР - Велико Търново.

Вчера следобед в село Козаревец е предприета полицейска проверка на товарен автомобил. При подаден звуков и светлинен сигнал водачът не спрял и дори увеличил скоростта си на движение. Минути по-късно униформените успели да спрат автомобила. Зад волана е установен 19-годишен неправоспособен от Г. Оряховица.

В хода на проверката е установено, че той е седнал зад волана в срока на изтърпяване на административно наказание за същото провинение. Междувременно на мястото на проверката с лек автомобил е пристигнал бащата на 19-годишния младеж и опитал да попречи на полицейските служители да задържат сина му.

Наложило се на мястото да бъде изпратен втори полицейски екип, в резултат на което двамата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР.

Срещу тях са образувани досъдебни производства.