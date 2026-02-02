ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Личо Стоунса страдал от тежко заболяване, но отказ...

Времето София -4° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22207838 www.24chasa.bg

-9°C на Шипка и -8°C в Габрово, заснежените пътища са проходими

Дима Максимова

[email protected]

2840
5 см е снежната покривка в Габрово, а на Шипка- 10 см Снимка: Община Габрово

Температурата в Габрово е -8°C, снежната покривка е около 5 см, видимостта е нормална, пътните настилки са заснежени и проходими при зимни условия. Това е информацията към 8.30 ч., съобщават на сайта на общината.

Градският и извънградският обществен транспорт се изпълнява по утвърдените графици.

По информация от Областно пътно управление, за участъка гр. Габрово – връх Шипка температурата е -9°C, снежната покривка достига 10 см, видимостта е нормална, а пътната настилка е заснежена. Няма въведени нови ограничения.

В района на м. Узана температурата е -11°C, снежната покривка е около 10 см, видимостта е нормална, а пътните настилки са заснежени. Няма информация за проблеми или аварии.

Основните пътни направления – Габрово – Трявна, Габрово – Дряново, Габрово – Люляци и Габрово – с. Боженци – са нормално проходими при зимни условия.

От малките населените места не са постъпили сигнали, свързани с почистването на общинската пътна мрежа, няма данни за проблеми с електрозахранването на селата.

5 см е снежната покривка в Габрово, а на Шипка- 10 см Снимка: Община Габрово

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)