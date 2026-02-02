-9°C на Шипка и -8°C в Габрово, заснежените пътища са проходими

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Температурата в Габрово е -8°C, снежната покривка е около 5 см, видимостта е нормална, пътните настилки са заснежени и проходими при зимни условия. Това е информацията към 8.30 ч., съобщават на сайта на общината.

Градският и извънградският обществен транспорт се изпълнява по утвърдените графици.

По информация от Областно пътно управление, за участъка гр. Габрово – връх Шипка температурата е -9°C, снежната покривка достига 10 см, видимостта е нормална, а пътната настилка е заснежена. Няма въведени нови ограничения.

В района на м. Узана температурата е -11°C, снежната покривка е около 10 см, видимостта е нормална, а пътните настилки са заснежени. Няма информация за проблеми или аварии.

Основните пътни направления – Габрово – Трявна, Габрово – Дряново, Габрово – Люляци и Габрово – с. Боженци – са нормално проходими при зимни условия.

От малките населените места не са постъпили сигнали, свързани с почистването на общинската пътна мрежа, няма данни за проблеми с електрозахранването на селата.