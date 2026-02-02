Съдът прекрати делото за мълчаливия отказ на ОИК–Варна по казуса с кмета Коцев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Административният съд във Варна е оставил без разглеждане жалбата срещу мълчаливия отказ на Общинска избирателна комисия (ОИК) да се произнесе по сигнали за установяване на обстоятелства за предсрочно прекратяване на пълномощията на Кмета на Община Варна.

Производството по административното дело е прекратено, съобщават от съдебната институция.

Сигналите се отнасят до твърдения за неправомерно отсъствие от работното място и незаконосъобразно ползване на отпуск от страна на кмета Благомир Коцев по време на престоя му в ареста.

В мотивите си съдът посочва, че жалбата е недопустима поради липса на правен интерес за жалбоподателя.

Съдът приема, че подателят на сигнала - бившата общинска служителка и ръководител на проекта за градски транспорт във Варна, не попада в изрично изброения в закона за местното самоуправление и местната администрация кръг от субекти, които имат право да оспорват решенията или отказите на ОИК.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от уведомяването на страните.