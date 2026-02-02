Задържаха трима тийнейджъри от София, потрошили охранителна камера на магазин в Рударци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима тийнейджъри са задържани за унищожаване и повреждане на камера за видеонаблюдение, монтирана на денонощен магазин в пернишкото село Рударци, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Рано сутринта на 1 февруари е получен сигнал на тел. 112, че е счупена камера за видеонаблюдение, монтирана на денонощен магазин в пернишкото село Рударци.

Служители на Второ РУ реагирали незабавно и на място задържали трима столичани на по 16 години. Органите на реда установили, че младежите откъснали и захвърлили на земята устройството за видеонаблюдение.

Уведомен е инспектор „Детска педагогическа стая", който продължава работа с тийнейджърите, които са били задържани за срок до 24 часа с полицейски заповеди. Уведомени са родителите им и е образувано бързо производство.