Над 70 сигнала за паднали дървета в Пловдив, 20 са върху коли (Снимки)

Мая Вакрилова

Има над 70 сигнала за паднали дървета в Пловдив

Най-много щети са регистрирани в районите "Централен", "Южен" и "Северен"

Около 20 автомобила са сериозно повредени от повалени дървета вследствие на вчерашния снеговалеж в Пловдив. Това съобщи за "24 часа" директорът на общинското предприятие "Градини и паркове" Радина Андреева.

По думите й към момента в общината са постъпили над 70 сигнала за рухнали дървета, като най-много щети са регистрирани в районите "Централен", "Южен" и "Северен".

"Получихме сигнали за паднали дървета в и около паркове в града, но за щастие няма пострадали хора. Щетите са само материални", уточни Радина Андреева.

Всички екипи на "Градини и паркове" са мобилизирани и работят на терен. "Действаме съвместно с Пожарната и доброволци, за да отстраним опасните дървета възможно най-бързо", допълни директорът на общинското предприятие.

В район "Централен" има паднало дърво до бензиностанция на бул. "Васил Априлов". Граждани пък съобщават в социалните мрежи за голяма дърво, което се е стоварило върху ауди на ул. "Георги Кондолов" в "Южен".

От администрацията на район "Северен" уточниха, че на територията на квартала са подадени 14 сигнала за паднали или опасно надвиснали клони и дървета.

Основните пътни артерии в града са почистени и обработени с противообледенителни смеси. "С приоритет се третират улиците, по които се движи масовият градски транспорт, маршрутите към болнични и здравни заведения, както и ключови връзки между отделните райони на града", съобщават от общината.

Голяма дърво се е стоварило върху ауди на ул. "Георги Кондолов" в "Южен" Снимка: ФБ
