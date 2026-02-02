Затварят детската хирургия в МБАЛ „Света Анна – Варна“, лекарите напуснаха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отделението по детска хирургия в МБАЛ „Света Анна – Варна" прекратява дейността си от 1 март.

Причината е колективната оставка на лекари и специализанти, които отиват в частна болница в Бургас.

Не заплащането е на първо място сред причините за напускането след десетилетия работа, а тежки системни ограничения, липса на развитие и хронично претоварване, това заяви за "24 часа" началникът на отделението д-р Румен Христов.

В последната година има леко повишение на заплатите, но не всичко е пари. Абсолютно сме ограничени от възможността да работим", казва лекарят.

В отделението е разпределен само един оперативен ден седмично за планова хирургия.

„За активна хирургия като нашата това е просто смешно", подчертава той. В този единствен ден могат да бъдат оперирани максимум пет деца. „Един ден в седмицата. Това означава четири пъти в месеца – по пет деца. Толкова."

Последиците за пациентите са сериозни. Много от децата чакат с месеци за операция, а при заболяване в последния момент се налага презаписване.

„След като са чакали шест месеца, ги презаписваме за още шест месеца напред", обяснява хирургът.

По думите му проблемът е многократно поставян пред ръководството.

„Разбира се, че съм говорил. Нищо не беше направено."

Още по-тревожно, според лекаря, е липсата на перспектива за младите колеги. „Няма възможност за развитие. Няма как да излязат на курс, да се обучават. Ние сме трима човека, които въртим графика – 30 дни в месеца, 12 месеца в годината, 365 дни оказваме спешна помощ."

Самият той признава, че от години не е излизал в отпуск.

„Никога не съм ходил на почивка. Мисля, че за 35 години работа съм си върнал всички борчове към този град и към обществото."

Лекарят е категоричен, че решението му да напусне не е водено основно от пари. „Последната година заплащането действително се подобри. Няма да си кривя душата. Но това не е най-важното."

Основната му заплата в момента е 2300 лева – за лекар с две хирургични специалности. С допълнителните възнаграждения доходът му достига и надхвърля 5000 лева, но той настоява темата да не се свежда само до цифри.

„Ако ще пишете за заплатата ми, пишете за 10 години назад, за да видите какво е било", заяви д-р Христов за медията ни.

По думите му предупрежденията за кадровия срив в хирургията датират от години.

Ето и позицията на болницата, разпратена до медиите:

Ръководството на МБАЛ „Света Анна – Варна" вече е изпратило официално писмо до директора на РЗИ – Варна, в което информира за предстоящата промяна в лечебното заведение с цел своевременно създаване на организация и информираност за населението, че след 1 март пациентите от 0 до 18 г, нуждаещи се от специализирана

хирургична помощ, трябва да бъдат насочвани по компетентност.

Отделението по детска хирургия е сред последните основно реновирани в МБАЛ „Света Анна – Варна", с нови операционни зали и цялостно обновена материална база.

През последната година, с изключение на последния месец, в който всички работещи в лечебното заведение получиха само основните си възнаграждения заради неизплатени средства от страна на НЗОК и МЗ, лекарските заплати в отделението не са били под размера на 5 минимални работни заплати.