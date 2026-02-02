Полицейски автомобил самокатастрофира на "Тракия", щетите са само материални

По първоначална информация на 01.02.2026 г., около 21.05 ч., на автомагистрала "Тракия" се движил полицейски автомобил, който на км 207, поради обилен снеговалеж и заледена пътна настилка, е самокатастрофирал, съобщиха днес от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. Няма пострадали, настъпили са материални щети по автомобила.

Двамата полицейски служители от екипа в колата са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Местопроизшествието е посетено от екип на сектор "Пътна полиция".