ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Личо Стоунса страдал от тежко заболяване, но отказ...

Времето София -4° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22208214 www.24chasa.bg

Полицейски автомобил самокатастрофира на "Тракия", щетите са само материални

Ваньо Стоилов

[email protected]

1208

По първоначална информация на 01.02.2026 г., около 21.05 ч., на автомагистрала "Тракия" се движил полицейски автомобил, който на км 207, поради обилен снеговалеж и заледена пътна настилка, е самокатастрофирал, съобщиха днес от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. Няма пострадали, настъпили са материални щети по автомобила.

Двамата полицейски служители от екипа в колата са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Местопроизшествието е посетено от екип на сектор "Пътна полиция".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)