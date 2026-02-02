ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Личо Стоунса страдал от тежко заболяване, но отказвал да се лекува

Българският Джими Хендрикс създаде цяла плеяда известни БГ музиканти

"Личо Стоунса страдаше от тежко заболяване, но не искаше да се лекува." Това разкри пред "България Днес" с нескрита болка от загубата на рок ветерана именитият композитор, също родом от Пловдив, Стоиц Гъдев.

"Познавах много добре Личо. Ние сме съседи, на 20 метра един от друг. И много често се виждахме. Много обичахме не само да слушаме музика, но и да я анализираме, разказва Гъдев.

"Но през лятото Личо си изключи всички телефони. Всичко! Фейсбук, телефони... И никой не знаеше какво става. Не искаше да общува с никого. Ей така си отиде Личо, както живя. Без да се лекува, без нищо, а е имал онкологично заболяване. Един колега случайно ми каза. Видял е сестра му и тя споделила, че той е много тежко болен, много е зле. И сигурно само тя и племенникът му са го виждали, преди да почине. Последно го видях долу пред блока. Викам му, че много е отслабнал, а той ми отговори: "Ами защото малко ям". И на мен не ми каза за болестта си. Не е взимал лекарства. Това го знам от сестра му. Нищо не е взимал! Как е изтърпял тези болки, просто не мога да си представя", удивлява се на стоицизма на Стоунса неговият колега и комшия.

Той не може да се примири, че "много хора взеха да си правят пиар дори и със смъртта на Личо". "Аз съм просто вцепенен", каза Стоиц Гъдев.

Композиторът от Града на тепетата поясни, че връзката на Личо Стоунса с Лили Иванова трябва да се разглежда не само в личностно, но и в професионално измерение.

"Двамата направиха може би най-хубавата плоча на Лили - "Вечност". Те имат голямо общо творчество зад гърба си, стотици концерти в бившия СССР. Но Личо дава звука, китарата в песни като "Наше лято" и "Вечност". Лили няма по-добра плоча. И няма и да има", смята Стоиц Гъдев.

