Великотърновските социалисти издигат Крум Зарков за председател на БСП

Крум Зарков е спечелил доверието на общинската организация на БСП във Велико Търново и има 25 номинации за председател на партията. Значително по-малко номинации имат Калоян Паргов, Кристиан Вигенин, Иван Таков и Атанас Зафиров. Основните партийни организации са посочили имената и на Борислав Гуцанов, Атанас Атанасов, Габриел Вълков и Галин Дурев, съобщиха от местната партийна централа.

Общинската конференция на БСП предложила деветима за листата при предстоящите избори за 52-ро народно събрание. С най-много номинации са общинският и областен председател на социалистите Михаил Михалев и действащият народен представител Мариана Бояджиева, която представи отчет за дейността си.

В обръщението си към делегатите Бояджиева обясни, че прави крачка в страни за следващите избори в подкрепа на нови лица в листата и обяви, че ще работи по време на кампанията. Мариана Бояджиева има зад гърба си няколко успешни кампании като водач на листата на социалистите. През 2013г. тя изведе БСП до първото място в областта, надминавайки ГЕРБ и водената от Цветан Цветанов листа. През 2024г. тя пое отговорността отново да бъде водач, а гласовете на социалистите се увеличиха за пръв път през последните няколко години, припомнят от БСП- Търново.



